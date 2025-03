Třicet let čekání u konce? Stavba dálnice Brno – Vídeň by mohla začít příští rok, věří šéf silničářů

Dálnice D52, která má propojit Brno s Vídní a usnadnit cestu nejen do rakouské metropole, ale i třeba rychlejší cestu na dovolenou k Jadranu, by se mohla začít stavět už příští rok. Optimismus ohledně zahájení projektu, na který Češi čekají skoro třicet let, vyjádřil ředitel Ředitelství silnic a dálnic. Klíčovým krokem má být brzké získání stanoviska EIA.