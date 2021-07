Poprvé po D1 z Prahy do Mirošovic

Zahájení stavby D1 | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Československo v budování dálnic za západní Evropou výrazně zaostávalo a i dnes se sítí dosahující délky 1300 kilometrů v evropském srovnání má co dohánět. Navíc na mnoha úsecích jsou české dálnice ve špatném stavu. Modernizace té nejstarší D1 trvá už 8 let.

Přitom první návrhy na stavbu dálnic pocházejí už ze třicátých let minulého století.

Známým projektem je i Baťův plán československé autostrády z knihy „Budujeme stát pro 40 000 000 lidí“. Podnikatel zde jednou tepnou chtěl propojit československá města od Chebu po podkarpatskou Jasinu, navrhnul i síť vodních kanálů.

O stavbě dálniční sítě se uvažovalo i po mnichovské dohodě. V lednu 1939 se začalo pracovat na dalším projektu Praha-Jihlava-Brno-Zlín, válka a nedostatek financí jej ale v roce 1942 zastavily. Snaha vzkřísit předválečné projekty se pak nakrátko objevila ve druhé polovině 40. let, v roce 1950 však byly veškeré plány zastaveny. Stát měl tehdy jiné priority…