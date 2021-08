Cestování po Česku

Česká republika má síť několika dálnic, některé z nich však nejsou vždy v příliš dobrém stavu, jako například dálnice D1, která spojuje Prahu, Brno a Ostravu, to znamená tři největší města země.

Zejména její nejstarší část mezi Prahou a Brnem není v nejlepším stavu, proto bývá častým terčem vtipů. Dálnice se tedy značí velkým písmenem D a číslem. Vyjma dálnic se pak silnice rozdělují do tří tříd. Dálniční známku je možné koupit pouze elektronicky. Pro auta s hmotností do 3,5 tuny stojí roční dálniční známka 1500 Kč, měsíční 440 Kč a desetidenní 310 Kč. Od zpoplatnění dálnic jsou osvobozeny elektromobily a řidiči mající průkaz ZTP nebo ZTP/P. Mýtný systém se v Česku týká nákladních vozidel a autobusů s hmotností nad 3,5 tuny. Mýtné je u nich vyžadováno na určitých úsecích dálnic a silnic I. třídy.

Městská hromadná doprava je v Česku zajišťovaná ve více než stovce měst. Nejčastěji ji tvoří autobusy, ve větších městech pak tramvaje či trolejbusy, s těmi se lze potkat například v Ostravě nebo v Brně. Síť metra je pouze v Praze a skládá se ze tří linek A, B a C. V současnosti probíhají jednání o stavbě čtvrté linky. Mnoho cizinců si městskou hromadnou dopravu v Praze chválí pro její přehledný systém, rozsáhlou síť a přesnost.

Pokud jde o železniční dopravu, hlavním dopravcem je společnost České dráhy. Síť železniční dopravy je vcelku rozsáhlá, některé spoje jsou však velmi zdlouhavé. Existují i soukromé společnosti jako RegioJet či Leo Express, ty ale zajišťují spojení hlavně mezi většími městy. Od roku 2018 mají studenti do 26 let a důchodci nad 65 let nárok na 75 % slevu na jízdné ve vlacích a autobusech. Dálková autobusová doprava je zajišťovaná například společností Student Agency, pod kterou spadá i RegioJet. Pro přepravu lze využít i autobusy Flixbus.

Pokud jde o uznávání řidičských průkazů cizinců, platí pro občany Evropské unie, Švýcarska, Lichtenštejnska a Norska stejná pravidla jako pro české občany.