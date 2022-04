Místo na koledu k moři. Desítky tisíc Čechů vyráží na Velikonoce do ciziny

Strávit velikonoční svátky v zahraničí se chystá až 80 tisíc Čechů. Odhaduje to Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Chladné počasí směřuje české turisty hlavně k moři. Velikonoční pobyty v teplejších krajinách mají některé cestovní kanceláře vyprodané. Zájem je ale i o tuzemské wellnes pobyty.

Cestování je v období Velikonoc oblíbené i kvůli dvěma státním svátkům v pátek a pondělí, které umožňují pracujícím čerpat nižší či žádný počet dovolené v zaměstnání. Zájem je nejen o týdenní pobyty u moře, zejména v Egyptě, Spojených arabských emirátech a na Kanárských ostrovech, ale také o pobyty na prodloužený víkend s přímým leteckým spojením.

„Zájem ze strany českých dovolenkářů o pobyty v období Velikonoc je letos enormní. Cestovní kanceláře zejména v posledních dvou týdnech hlásí vysokou vyprodanost a v současné době zůstávají v nabídce některé vzdálené destinace jako Omán, Tunisko nebo Maledivy,“ řekla Českému rozhlasu Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.

Chaloupková upozornila, že v tomto období lidé musí počítat s vyšší cenou dovolených.

„Velikonoce jsou jedním z nejžádanějších termínů, spolu s Vánocemi, prvním týdnem začátku prázdnin a jarními prázdninami. Ceny velikonočních pobytů jsou oproti běžnému období vyšší přibližně o 10 až 15 procent,“ popsala.

Čeští turisté ale vyrážejí také za poznáním do evropských metropolí. Podle portálů nabízejících letenky, budou Velikonoce zatím nejsilnějším termínem v letošním roce. Lidé koupili letenky zejména do Paříže, Říma, Londýna, Barcelony a Malagy.

Lázně i metropole

Během Velikonoc ale podle Asociace často míří Češi i do lázní. Nejen do těch tuzemských, ale také na Slovensko a do Maďarska, kde užívají velikonočního folklóru.

„Myslíme si, že Češi se chtějí odreagovat a začít opět bavit. Dva covidové roky byly náročné pro všechny a navíc k tomu špatné zprávy z poslední doby. Očekáváme, že se teď Češi rozjezdí, výhledy na lepší počasí je vybídne nesedět doma. Do léta proto očekáváme boom víkendových pobytů," řekl ČTK ředitel jednoho z portálu nabízejících různé slevy Ladislav Veselý.

Co se týče lyžování, vzhledem k letošnímu pozdnímu termínu Velikonoc v půlce dubna jsou prodeje lyžařských zájezdů v tomto termínu minimální.

V Krkonoších se přitom na řadě míst lyžuje až do velikonočního pondělí. Například ve střediscích Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou leží na svazích od 50 do 80 centimetrů sněhu a lyžování je tam právě díky ochlazení a sněžení velmi kvalitní.