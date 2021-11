Ministerstvo navrhne povinné očkování pro vybrané profesní skupiny a lidi nad šedesát let od 1. března 2022. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).

Adam Vojtěch | Foto: Úřad vlády ČR

Navrhovat bude povinnost pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, hasiče, policisty, vojáky, celníky nebo vězeňskou službu. V případě, že lidé vakcínu odmítnou, hrozila by jim podle Vojtěcha nejen pokuta 10 tisíc korun.

"Pokud člověk nesplní tu povinnost, tak to může mít i pracovně právní důsledky. Pak by třeba nemohl dělat tu práci, kterou dělá. Byl by třeba přeřazen."

Protože se jedná o vyhlášku, nemusí ji schvalovat vláda, ani Sněmovna.

Očkování má 82 procent lidí nad šedesát let

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Povinné očkování by mělo platit i pro lidi starší 60 let. Dokončené očkování má 82 procent z nich, neočkovaných je skoro půl milionu lidí v tomto věku.

Z profesních skupin jsou nejvíce očkovaní vojáci a lékaři, kde je proočkovanost nad 85 procent. Policistů a hasičů jsou očkovány zhruba tři čtvrtiny, jejich zástupci vyjádřili obavy, že by povinnost očkování mohla vést k odchodům.

A jak se staví k návrhu nový kandidát na ministra zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek? Ten dříve povinné očkování, zejména pro věkové skupiny, odmítal, protože v něm neviděl řešení. V neděli v pořadu Otázky Václava Moravce Válek uvedl, že je možné u skupin, kde ho budou žádat profesní skupiny, třeba lékaři.

Vlastimil Válek | Foto: Michaela Říhová, ČTK

"Potřebuji vidět text té vyhlášky a potřebuji přesně vědět, co v ní je, co přesně je cílem té vyhlášky. Principiálně povinné očkování není cesta u věkových kategorií, která by byla jaksi řešením."



Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO) připomněl, že povinné očkování pro určité profese zavedlo například Maďarsko, Francie či Itálie. Rakousko zavede od 1. února povinné očkování pro všechny obyvatele.

Dva premiéři Fiala a Babiš společně na tiskové konferenci

Andrej Babiš a Petr Fiala | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Jmenovaný premiér Petr Fiala (ODS) a odcházejí premiér Andrej Babiš (ANO) společně podpořili iniciativu Lékaři pomáhají Česku, která chce urychlit očkování lidí třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. Na otázky na rozdílné názory na boj s epidemií covidu-19 však odpovídat nechtěli.

Podle iniciativy je v Česku 2,4 milionu lidí, kteří můžou dostat posilující dávku vakcíny. Průzkum organizace PaQ Research ukázal, že přes 70 % lidí naočkovaných dvěma dávkami se nebrání ani třetí dávce.

Podle Fialy je potřeba k vakcinaci přesvědčovat taky neočkované rizikové skupiny.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

"To znamená seniory, kteří se nenechali naočkovat, ne z důvodů, že by zásadně odmítali vakcínu, ale třeba proto, že je to pro ně složité. Proto jsme také navrhovali, aby se do toho více zapojili zdravotní pojišťovny, ale také praktičtí lékaři."

Vzniknout by měl jednoduchý systém

Podle ambulantního lékaře Radka Mounajjeda by měl vzniknout jednoduchý systém, v němž by se lékaři zaregistrovali, vyčlenili část ordinačních hodin a odhadli počty lidí, které by v nich mohli naočkovat. Automaticky by se jim tak objednaly i vakcíny.

René Levínský | Foto: Český rozhlas

Zájemci o očkování třetí dávkou by si pak mohli lékaře v okolí vybrat na interaktivní mapě a přímo k němu se přihlásit. Nemusí jít ani o pacienty dané ordinace.



Podle matematika René Levínského tvoří v současné době očkovaní na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích 30 procent. Pokud by se polovině z lidí, kteří jsou pět měsíců po dokončeném očkování podařilo naočkovat brzy třetí dávku, snížil by se počet těchto lidí na JIP na polovinu.

Tablety proti covidu zatím jen v nemocnicích

V polovině prosince by měly do Česka dorazit tablety proti covidu. Ačkoliv jsou vhodné k tomu, aby je lidé dostali od praktického lékaře, zatím budou dál v nemocnicích, připomněl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Petr Šonka | Foto: ČT24

„To jsou léky, které by praktický lékař mohl pacientovi, který splňuje kritéria a má covid, předepsat a on to bude užívat doma. Ale zatím se zdá, že nejmíň do konce roku si pro tyhle léky pacienti na doporučení ambulantního lékaře budou muset chodit do nemocnice."

Proč tomu tak je, vysvětlila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Ilustrační foto: AVAKA photo, Pixabay, CC0

"V Česku totiž neexistuje žádný rychlý způsob, jak dosáhnout úhrady v ambulantní péči pro nějaký lék. Tam by muselo dojít ke změně zákona, což my budeme iniciovat, protože je to něco, co přinejmenším pro takové nouzové stavy z důvodu biologické hrozby potřebujeme."

Česko zatím objednalo 5 tisíc dávek antivirotika v tabletách. Zásoba tak vystačí pro 500 pacientů. Podobně jako monoklonální protilátky bude lék určený pro nakažené, kterým hrozí těžký průběh covidu-19. Ten se loni stal třetí nejčastější příčinou úmrtí. Jako základní příčinu ho lékaři uvedli u 10.539 lidí, tedy u každého dvanáctého zemřelého.