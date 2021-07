Naočkovat se můžete cestou na nákup nebo při čekání na vlak. V Praze se otevřela místa bez registrace

První lidé tu čekali už od osmi hodin ráno. Na Chodově mohou dostat první i druhou dávku vakcíny Pfizer/Biontec. Druhé centrum je na Hlavním nádraží. Tam lidé dostanou jednodávkovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson. Pokud bude o očkování bez registrace zájem, otevřou se centra i mimo Prahu.

Ilustrační foto: René Volfík, Český rozhlas

"Nicméně, není účel spuštění těchto očkovacích míst, přetahovat klienty z ostatních očkovacích míst. Ten primární účel je skutečně marketingový a náborový," uvedl pražský koordinátor očkování Martin Ježek.

Číslo naočkovaných tu bude kolísat podle denního zájmu. Bude záležet na tom, kolik lidí se každý den rozhodne na očkování přijít. Jedním z důvodů, proč dnes lidé přišli, byly nevyhovující termíny, které jim systém vygeneroval. Pro některé bylo delší čekání jednodušší než se registrovat přes internet, jiní chtěli vyhrát mobil či tenisky, které se budou jednou týdně losovat. V obou nových centrech očkují každý den.

Adam Vojtěch: Očkovat se můžete rozhodnout cestou na nákup

"Jediné řešení je očkování, žádné jiné neexistuje," řekl při otevření premiér Andrej Babiš (ANO). Připomněl, že v současné době jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny měsíčně čtyři antigenní testy a dva PCR. "Ale je velký předpoklad, že se to změní a že stát to nebude platit," dodal. Jak poznamenal koordinátor Martin Ježek, kapacita center bez objednání není vysoká.





Adam Vojtěch | Foto: Úřad vlády ČR

"V případě Hlavního nádraží je to 108 osob denně, na Chodově 300 osob denně. Pokud vezmeme tu maximální denní kapacitu v Praze, která je až 19 tisíc, tak to není významná očkovací kapacita. Jde skutečně o to zpropagovat očkování jaké takové zejména osobám mladších ročníků, kde není až tak vysoká proočkovanost."

"Cílem je, abychom skutečně oslovili takzvaně kolemjdoucí. Kteří půjdou třeba na nákup a rozhodnou se očkovat," řekl k tomu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Cílem podle něj je, aby se vytvořila kolektivní imunita, což je jediné řešení, aby se nemusely zavírat obchody, služby nebo celá společnost.

Během projevů obou politiků vyjadřovali nespokojenost lité, kteří odmítají očkování a protiepidemická opatření. Důvody, proč se lidé zdráhají nechat naočkovat, jsou různé: nedůvěra k vakcíně, strach z vedlejších účinků, ale i úzkosti nebo naštvání na stát.

Jednou dávkou je naočkováno 49 procent populace

Do soboty bylo v Česku alespoň jednou dávkou očkováno téměř 49 procent populace, dokončené očkování má asi 35 procent lidí.

Zatímco mezi seniory nad 70 let je alespoň jednou dávkou očkováno přes 80 procent populace, u třicátníků je to méně než 40 procent a v nižších věkových skupinách ještě méně. Nízká proočkovanost a více sociálních kontaktů stojí podle odborníků i za nárůstem počtu nových případů, které se objevují zejména mezi mladými ve věku 16 až 29 let.

Počty nově nakažených v mezitýdenním srovnání rostou pět dní v řadě. Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie se zvýšilo na 1,46, a je tak nejvyšší od poloviny loňského října.

Nezvyšuje se však počet lidí v nemocnich. Hospitalizovaných je 25 lidí, dva jsou v těžkém stavu. Podle odborníků může za zrychlování epidemie nakažlivější mutace delta, rozvolnění protiepidemických opatření a cestování lidí o prázdninách.