Česko na muniční iniciativu pro Ukrajinu přispělo téměř 866 miliony

Česko na iniciativu na dodávky dělostřelecké munice na Ukrajinu přispělo téměř 866 miliony korun. Na tiskové konferenci před odletem do Bruselu na zasedání Evropské rady to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Peníze vyčleněné českou vládou budou podle ministerského předsedy vynaloženy na nákup munice od české společnosti STV Group. Fiala v úterý oznámil, že první zásilka munice před časem dorazila na Ukrajinu. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes upřesnila, že šlo až o 50.000 kusů munice. Česko na doručení spolupracovalo s Německem. Do iniciativy se dosud zapojilo 18 zemí, z toho 15 přislíbilo peníze, doplnila Černochová. Na Ukrajinu budou podle Fialy pravidelně každý měsíc dodávány desetitisíce kusů munice. Cílem je dodat do konce roku až 500.000 kusů, tento počet je aktuálně finančně pokrytý, dodala ministryně. "Česká republika si vzala za cíl sehnat munici v zemích, které třeba i někdy jsou zeměmi takzvaně vícero azimutů, nechtějí se jasně profilovat, že stojí na jedné či druhé straně. Na druhou stranu možnosti poskytnout munici ve prospěch Ukrajiny v těchto zemích jsou," poznamenala Černochová.