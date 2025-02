Česko po konci války nebude nově příchozím Ukrajincům udělovat takzvanou dočasnou ochranu

Po ukončení války na Ukrajině Česko nebude nově příchozím uprchlíkům udělovat takzvanou dočasnou ochranu. A to v případě jakéhokoli scénáře ukončení konfliktu. Českému rozhlasu potvrdil informaci serveru Novinky ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Nově příchozí Ukrajinci podle něj budou muset žádat o standardní povolení k pobytu stejně jako cizinici z jiných mimounijních zemí. Řešení pro Ukrajince, kteří už v Česku s dočasnou ochranou žijí, bude celoevropské, dodal Rakušan. Polsko ve spolupráci s Českem a dalšími zeměmi k němu zatím připravují návrhy. Stihnout by se mělo do poloviny roku, kdy končí polské předsednictví Rady EU.