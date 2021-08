Česko pošle Litvě na pomoc s migrací 13,5 milionu korun

Česká republika pošle Litvě 13,5 milionu korun na pomoc se zvládáním vlny ilegální migrace, která do země proudí z Běloruska. Návrh ministerstva vnitra schválila vláda, řekl novinářům vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Česko do Litvy již na konci července poslalo materiální pomoc v hodnotě 3,2 milionu korun. Litevská pohraniční stráž letos do konce července zadržela více než 4000 migrantů, za celý loňský rok jich přitom bylo 81. Nelegální migrace do Litvy z Běloruska začala dramaticky narůstat po uvalení posledních sankcí Západu na běloruský režim. Litva, která poskytla útočiště mnohým běloruským opozičním politikům, viní režim prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že umožňuje migrantům z Blízkého východu a Afriky přecházet přes společnou hranici, která je současně vnější hranicí EU i schengenského prostoru. Více než dvě třetiny příchozích tvoří podle litevských úřadů Iráčané.