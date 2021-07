ČR vyslala materiální pomoc Litvě v reakci na mimořádnou migrační situaci

Dva nákladní vozy s materiální humanitární pomocí dnes vyrazily z hasičského areálu ze Zbiroha na Rokycansku do Litvy. Náklad 20 stanů, 100 skládacích lůžek s matrací, 500 dek, 20 topidel a 500 spacích pytlů v hodnotě 3,2 milionu korun má pomoci se zvládáním vlny ilegální migrace, která proudí z Běloruska. Konvoj s humanitární pomocí by měl do Litvy dorazit v sobotu, uvedla Klára Dlubalová z ministerstva vnitra, které kontingent uhradilo ze svého programu Pomoc na místě. "Pro ČR je nepřijatelné využívání migrace jako nástroje tlaku na Evropskou unii nebo její jednotlivé členské státy. V žádném případě nechceme, aby situace na litevsko-běloruských hranicích eskalovala, a proto musí následovat naše rychlá pomoc. S materiální pomocí vyrazili naši hasiči a o další finanční pomoci na ochranu hranic jednáme," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Situací na litevsko-běloruských hranicích se minulý týden ve Slovinsku zabývali ministři vnitra EU. Hamáček vyjádřil Litvě svou solidaritu a podporu a potvrdil, že Česko je připraveno Litvě pomoci finančně i materiálně a vysláním svých expertů v rámci evropských agentur Frontex a EASO.