Ukrajinští uprchlíci nacházejí v Česku azyl v ubytovnách, hotelích či penzionech

V Česku jsou v současné době nanejvýš dva tisíce uprchlíků z Ukrajiny - odhadl v neděli dopoledne ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že v současné době vzniká informační web na pomoc Ukrajincům. Připravuje ho Národní agentura pro komunikační a informační technologie a další organizace. Podle Rakušana by měly speciální internetové stránky sloužit především pro komunikaci a předávání informací mezi institucemi.

Vláda aktivovala takzvaný oranžový stupeň a připravila ubytování pro pět tisíc uprchlíků. „Pokud se ukáže, že kapacity jsou naplněny, tak aktivujeme červený stupeň, který počítá s rozmezím ubytování 5 až 25 tisíc lidí přicházejících do České republiky,“ uvedl Rakušan. Přijetí pěti tisíc lidí by podle ministra přišlo státní rozpočet asi na 1,5 miliardy korun. Pokud by jich dorazily desetitisíce, šlo by o 15 až 20 miliard krun, informoval. V takovém případě by ale pomohla s penězi Evropská unie, protože by šlo o migrační vlnu velkého rozsahu.

Pomoc uprchlíkům i pro Ukrajinu

Obce, lidé i organizace v Česku mezitím organizují pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří do Česka postupně přijíždějí. Sociální pracovníci brněnského magistrátu ve spolupráci s Diecézní charitou Brno, Centrem pro cizince v JMK a dobrovolníky za sobotu našli ubytování pro 500 lidí v zařízení v Zastávce u Brna, které spadá pod ministerstvo vnitra. Ukrajinský konzulát zajistil ubytování dalším asi 150 lidem. Magistrát má nabídky na ubytování pro dalších 590 lidí bez započtení nabídek například od hotelů. Má také 195 nabídek od jednotlivých lidí a celkem zvládne ubytovat dalších 590 lidí, nové nabídky ale stále přibývají.

Skupinu 80 uprchlíků z Ukrajiny přivezla v neděli do Brna Společnost Podané ruce (SPR). Ve skupince je asi padesátka dětí, jejich matky a babičky, všichni pochází ze stejné obce. Zatím našli přístřeší v očkovacím a testovacím centru Bohéma, o dalším postupu zástupci SPR jednají se zástupci Jihomoravského kraje i Brna.

Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku ubytuje desítky uprchlíků z ukrajinské Koločavy, která je jejím partnerským městem. Bydlet budou v místních hotelích i v domácnostech. Na pomoc lidem prchajícím před válkou se připravují i České Budějovice. Zapojily se i další organizace včetně Potravinové banky nebo Diecézní charity.

Nouzovou střechu nad hlavou našlo 47 žen a dětí v Krnově na Bruntálsku. Jejich převoz z města Nadvirna v Ivano-Frankivské oblasti, což je partnerské město Krnova, organizovali zástupci obou měst a také krnovská charita. Na cestě byly autobusy bezmála dva dny. Zájem o zajištění ubytování v Krnově mají ale i další Ukrajinci. Hlavně ti, kteří ve městě pracují.

Do rekreačního areálu v Doksech na Českolipsku a do penzionu v Kytlici na Děčínsku míří z Ukrajiny 500 matek s dětmi. Noclehy jim nabídla manažerka ubytování Jana Kalousová, kterou kontaktoval soukromý dopravce, Správa uprchlických zařízení a ukrajinská ambasáda.

Vlak iniciativy Železnice pomáhá, který dojel v neděli před polednem do ukrajinského příhraničního města Čop, kde vyložil materiální pomoc. Na cestu zpět do České republiky veze 500 utečenců z Ukrajiny. Asi 300 lidí z nich plánuje dojet do České republiky.

Královéhradecký kraj v úterý 1. března otevře asistenční centrum pomoci Ukrajině. Bude mít na starosti hlavně příjem uprchlíků. Centrum, které kraj zřídí ve spolupráci s krajským hasičským záchranným sborem a krajským ředitelstvím policie, by mělo pracovat v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Města, obce i různá uskupení také pořádají materiální i finanční dobročinné sbírky pro Ukrajinu. Napřílad do sbírky věcí pro Ukrajinu, kterou vyhlásil Skautský institut, se od pátku do soboty zapojily tisíce dárců. Jejich dary třídilo několik stovek dobrovolníků. Skauti nakonec vypravili do Přemyšle u polsko-ukrajinské hranice dva autobusy, dva nákladní vozy a 55 dodávek plných spacích pytlů, dek, karimatek nebo léků.

Z pražské Liboce v neděli vyjely tři kamiony s humanitární pomocí pro Ukrajinu, které vypravila humanitární organizace Člověk v tísni. Další dva se připojí na Slovensku. Kamiony vezou trvanlivé potraviny, spací pytle, karimatky, hygienické potřeby a podobně.