Česko je schopné postarat se o 250 tisíc uprchlíků u Ukrajiny. Lhůta pro registraci se prodlouží na 30 dnů

Zopakoval, že stropní číslo pro to, aby byla Česká republika schopná dát příchozím základní komfort a najít pro ně ubytování, se pohybuje okolo 250.000 lidí. Pokud přijde lidí víc, budou se muset například zřizovat provizorní kempy.

"Ta registrace by se měla prodloužit ze tří dnů, do kdy musí být registrován občan Ukrajiny, který sem přijde nyní, na až třicet dnů, což nám dá přece jen nějaký volnější režim při registraci a doufáme, že i díky tomu se nebudou tolik přeplňovat ta krajská centra."

Kraje požadují od státu peníze, které by pomohly pokrýt náklady spojené s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny. Kraje musí migranty už z části umisťovat do privátních hotelů a penzionů, řekl předseda rady Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS). Jak dodal, kapacita ubytovacích zařízení, které vlastní kraje, už je na řadě míst vyčerpaná.

"Vláda bude muset jasně definovat a velmi otevřeně mluvit, jak těm lidem chceme pomáhat z dlouhodobého pohledu, a taky si určit, jakou kapacitu na to ČR má."

Praha - Hlavní nádraží | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Hejtman Vondrák: Rozdělení přicházejících Ukrajinců do krajů je komplikované

Podle odhadů OSN Ukrajinu, kterou před téměř dvěma týdny napadlo Rusko, opustilo více než 1,7 milionu lidí. Kuba uvedl, že do Česka jich zatím zamířilo přibližně 100.000. Například do Německa před lety v době migrační krize přišlo 800.000 lidí z Blízkého východu, což je v poměru k počtu obyvatel v Německu obdobné s uprchlickou vlnou z Ukrajiny u nás. Jenže v Německu to byla otázka několika měsíců a do České republiky ti lidé z Ukrajiny přišli v rozmezí pár dnů, řekl Martin Kuba.

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka bude rozdělení přicházejících Ukrajinců do krajů komplikované.

"Nikdo z těch uprchlíků nechce zůstávat v ostatních krajích, všichni mají tu tendenci jít směrem do centra, to znamená do Prahy. To rovnoměrné rozdělení nenastane. Ono vychází i z toho, že 50 procent Ukrajinců, které jsme dodnes v ČR měli, žijí v Praze a ve Středočeském kraji."

Od středy by měl být rozhodnutím vlády uveden do provozu sociální systém, díky kterému se lidé z Ukrajiny neocitnou bez prostředků. Uprchlíci s vízem ke strpění by v Česku mohli pracovat bez pracovního povolení, stát by jim mohl zajistit i rekvalifikace.

Kongresové centrum v Praze | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Některá uprchlická centra jsou zahlcená

Potíže kvůli náporu uprchlíků z Ukrajiny mělo Pražské uprchlické centrum, které muselo přerušit provoz. Od dnešního rána ale funguje. Nové asistenční centrum, které vzniklo v Příbrami, muselo po dvou a půl hodinách provozu zastavit příjem žadatelů. Bere jen ty, kteří nemají zajištěné ubytování.

ČR a další země, které přijímají uprchlíky z Ukrajiny, budou moci žádat o peníze ze speciálního fondu USA.

Jedná se o 6,4 miliard dolarů. Podle agentury AP peníze zamíří hlavně do zemí ve východním křídle NATO. Další zhruba tři miliardy dolarů mají jít na hospodářskou, humanitární a bezpečnostní pomoc Ukrajině a sousedním zemím.