Některá Asistenční centra zažívají velký nápor uprchlíků

Česku je nyní zhruba 50.000 uprchlíků z Ukrajiny. Velkému náporu čelí Asistenční centrum v Brně, které zastavilo vydávání lístků k registraci. Platí to až do odvolání.

Podle mluvčí kraje Aleny Knotkové by teď měli chodit jen lidé, kteří nemají zázemí a ubytování. Ještě ráno kraj uvedl, že kvůli velkému množství Ukrajinců se čeká na odbavení potřebných dokladů den až den a půl.

V Praze se otevírá asistenční středisko v Kongresovém centru

Také v Praze prostory centra nestačily. Proto se dnes otevírá nové středisko a to v Kongresovém centru na pražském Vyšehradě. Bude pracovat nonstop. Na odbavení tam čekalo asi 1000 lidí.

Asistenční centra fungují ve všech krajích. Uprchlíci se tam mohou zaregistrovat, což je potřeba splnit do tří dnů od vstupu do České republiky.

V Kongresovém centru Praha se 4. března 2022 otevřelo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině hl. m. Prahy a Středočeského kraje | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

Po registraci si mohou vyřídit víza, se kterými je spojeno i zdravotní pojištění. Dále si mohou vyřídit ubytování a také se zaregistrovat na úřad práce. Ve střediscích působí policisté, hasiči i neziskové organizace. Policie by ocenila data od dopravců, aby věděla, kam uprchlíci směřují.

Kapacity krajských uprchlických center jsou podle premiéra Petra Fialy (ODS) dostatečné. Bude ale potřeba řešit rovnoměrné rozložení tlaku na jednotlivá centra.

Podle právničky Kanceláře veřejného ochránce práv Lindy Janků poskytuje příchozím základní ochranu už samotná registrace na oficiálních hotspotech v krajských městech. Lidé díky ní budou mít jistotu, že mají správně vyřízenou veškerou administrativu pro další pobyt v Česku.

Ombudsman varoval před možným vykořisťováním Ukrajinců

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček zároveň varoval před možným vykořisťováním příchozích Ukrajinců a rovněž před „samozvanými sankcemi" jednotlivců vůči Rusům žijícím v Česku, třeba v podobě omezení přístupu ke službám nebo nerovného zacházení v práci.

Ukrajinským příchozím chce proto jednoduchou formou předávat informace o zaměstnávání v Česku s upozorněním, že se lidé mohou obracet i na jeho kancelář.

Pomoc s hledáním školy pro uprchlíky z Ukrajiny nabízí web Shkola.cz

Uprchlíci řeší i řadu praktických problémů. Hledají třeba školu pro své děti. Pomoc jim nabízí nový web Shkola.cz. Vytvořila ho společnost Scio. Zájemci na něm v tuto chvíli najdou 14 škol, které jsou připraveny přijmout ukrajinské děti a poskytnout jim potřebnou podporu. Školy se s nabídkou pomoci mohou přihlásit vyplněním formuláře. V ČR je zhruba 4200 základních škol.



"Ne všechny školy mají zkušenosti nebo podmínky pro přijímání dětí s odlišným mateřským jazykem. Proto jsme vytvořili tento web, který usnadní propojení zájemců o vzdělávání se školami, které mají buď potřebné zkušenosti, nebo touhu pomoci. Přístupný je každé škole, která se chce aktivně zapojit," uvedl ředitel pražské ScioŠkoly Chodov Jiří Hokeš.



Ministerstvo ve čtvrtek školy informovalo, že ukrajinští uprchlíci se v ČR do škol a školek nemusí hlásit hned. Úřad předpokládá, že po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR nebude pro ukrajinské děti docházka do škol povinná.

Uprchlíci zřejmě dostanou humanitární dávku

Ukrajinští uprchlíci | Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Uprchlíci z Ukrajiny by mohli dostávat humanitární dávku 5000 korun na pokrytí potřeb. Příchozí v nouzi by ji mohli pobírat opakovaně, a to ještě až tři další měsíce. Domácnosti, které běžence ubytovaly, by mohly získat od státu příspěvek na náklady. Na ubytovanou osobu by měsíčně mohl činit 1000 korun, nejvýš ale 5000 korun. Vyplývá to z návrhu zákona s opatřeními kvůli ruské invazi na Ukrajinu, který na svém webu zveřejnila vláda.



Ministr práce Marián Jurečka (KDU- ČSL) řekl, že česká strana bude v EU vyjednávat o možnosti vyplácet humanitární dávky aspoň z části z evropských peněz. "Státy střední a východní Evropy budou čelit největšímu náporu. Pomoci uprchlíkům musíme. Zároveň ale potřebujeme solidaritu ostatních," řekl ve čtvrtek po jednání kabinetu Jurečka.