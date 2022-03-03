Český rozhlas zahájil živé vysílání v ukrajinštině/ Чеське радіомовлення розпочне пряму трансляцію українською мовою

Český rozhlas také spustí nový podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku, který se zaměří na praktické informace pro ukrajinské uprchlíky na našem území.

„Útok ruských jednotek na televizní věž v Kyjevě omezil i rozhlasové vysílání na vlnách FM a novináři z UA:PBC se ocitli v kritické situaci, kterou si těžko dokážeme představit. S ukrajinskými rozhlasovými kolegy jsme v každodenním spojení, snažíme se jim poskytnout nejenom morální podporu, ale také technickou pomoc a asistenci, aby dokázali zajistit rozhlasové vysílání a informovat veřejnost o dění v zemi,“ uvedl k současné situaci na Ukrajině generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Televizní věž v Kyjevě | Foto: Efrem Lukatsky, ČTK/AP

UA:PBC je ukrajinská rozhlasová a televizní veřejnoprávní společnost a člen Evropské vysílací unie (EBU). Od roku 2014 procházela společnost UA:PBC přerodem ze státního média na médium veřejné služby a postupně si získávala nové posluchače. Díky finanční pomoci z Evropské unie investovala do vybudování moderního digitálního newsroomu, který byl plně spuštěn na konci roku 2021 a získala si nové diváky a posluchače.

Ukrajinské rádio je největší FM sítí a nejoblíbenějším rádiem v zemi s průměrným denním pokrytím téměř jednoho milionu posluchačů. Od 22. února vysílá ukrajinský rozhlas nepřetržitě a poskytuje posluchačům nejaktuálnější a nejpřesnější informace o obraně země. Živé vysílání může být přerušeno pouze během leteckého poplachu, kdy se moderátoři musí schovat do krytu.

Vysílání Českého rozhlasu v ukrajinštině je k dispozici na mujRozhlas.cz

Чеське радіомовлення розпочне пряму трансляцію українською мовою Чеське радіомовлення реагує на запит української громадської мовної компанії UA:PBC. Сьогодні розпочало інтернет пряму трансляцію (stream) своєї радіомовної трансляції українською мовою на аудіопорталі і в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Метою є забезпечити щоденний доступ до інформації щодо війни в Україні біженцям і Українцям в Чеській Республіці. Чеське радіомовлення також розпочне наступного тижня новий подкаст під назвою Новини про Українців в Чехії, який буде зосереджений на практичній інформації для українських біженців на нашій території. https://www.mujrozhlas.cz/zive/radio-ukrajina

„Вчорашній напад російських одиниць на телевізійну вежу в Києві обмежив також радіомовну трансляцію на хвилях ФМ і журналісти з UA:PBC опинились в критичній ситуації, яку ми тяжко можемо собі уявити. З українськими колегами з радіомовлення ми щоденно на зв’язку, ми намагаємось їм надати не лише моральну підтримку, але також технічну допомогу і асистенцію, щоб вони мали змогу забезпечити радіомовну трансляцію та інформувати громадськість про ситуацію в країні,“ зазначив стосовно нинішньої ситуації в Україні генеральний директор Чеського радіомовлення Рене Заворал.

Чеське радіомовлення в мережу обміну Європейської спілки радіомовлення і телебачення для кореспондентського обсягу, регулярно надає аудіо повідомлення від військового кореспондента Мартіна Доразіна, який знаходиться на сході України та репортера Радіожурналу (Radiožurnál) Любомира Сматани, який спостерігає за хвилею біженців на українському кордоні. Таким чином їх повідомлення можна почути по всій Європі.

Foto: Post Bellum

Радіо Prague International, яке забезпечує закордонну трансляцію Чеського радіомовлення, буде від наступного тижня видавати кожний день подкаст під назвою Новини про Українців в Чехії. Подкаст буде українською мовою і міститиме практичну інформацію для українських біженців на нашій території. Інформацію про подкаст буде мати в доступі Міністерство закордонних справ, щоб воно могло інформувати відповідні органи або організації.

UA:PBC є українська радіомовна та телевізійна компанія і член Європейської спілки радіомовлення і телебачення (ЄСРТ). З 2014 року компанія UA:PBC проходила переродження з державного ЗМІ на ЗМІ громадське і поступово отримувала нових слухачів. Завдяки фінансовій допомозі з Європейського Союзу, вона інвестувала в будівництво сучасного цифрового нюсруму (newsroom), який був повністю запущений наприкінці 2021 року і вона отримала нових глядачів та слухачів.

Українське радіо є найбільшою ФМ мережею і найпопулярнішим радіо в країні із середньодобовим охопленням майже однин мільйон слухачів. З 22 лютого транслює українське радіомовлення безперервно і надає слухачам найактуальнішу та найточнішу інформацію про оборону країни. Пряма трансляція може бути перервана лише протягом повітряної тривоги, коли модераторам доводиться ховатись в укритті.

Симфонічний оркестр Чеського радіомовлення на підтримку України виступить з благодійним концертом 14 березня 2022 року в Рудолфіні. Вся виручка від квитків буде передана на збір Людина в біді на допомогу Україні. Ціни квитків коливаються в діапазоні від 300 CZK до 5000 CZK. Всі виконавці виступають без права на гонорар.