Mimořádná ochrana uprchlíků, přístup na trh práce, peněžitá pomoc. Sněmovna schválila návrhy zákonů, kterým se říká Lex Ukrajina

Institut tzv. mimořádné ochrany uprchlíků umožní snáz získat oprávnění k pobytu a taky běžencům umožní vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění, i když ještě nebudou mít zajištěnou práci. Zákon reaguje na dohodu ministrů vnitra států Evropské unie z minulého týdne.

Jak řekl ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, oproti českým právním předpisům to nebude takový rozdíl, výhodou ale je, že statut má platit na celém území Evropské unie:

"Ten, kdo obdrží tuto dočasnou ochranu, která je zatím určena na dobu jednoho roku, má obdobná práva, přístup k zaměstnání, přístup ke zdravotní péči ve všech zemích EU."

S povolením vydaným v Česku by tak mohli uprchlíci vycestovat třeba do Německa nebo dalších zemí unie. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že zákon uloží ukrajinským uprchlíkům hlásit místo svého pobytu v Česku.

Návrh vyvolal ve Sněmovně debatu

Hubert Lang | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Navrhovaný snazší postup udělování pobytu uprchlíkům z Ukrajiny vyvolal ve Sněmovně rozsáhlou debatu kvůli vymezení okruhu lidí s nárokem na dočasnou ochranu. Rozproudil ji zejména poslanec opozičního hnutí ANO Hubert Lang, který se obával toho, jestli znění vládního návrhu zákona nezaloží možnost obecného přerozdělování běženců mezi členskými státy EU.

"Nevím, jestli Lex Ukrajina není opravdu trojským koněm nějaké redislokační přípravy na integraci dalších cizinců. Mám obavu, protože v tom původním nařízení vlády bylo napsáno slovo Ukrajinec a osoby s trvalým pobytem na území Ukrajiny a náhle se nám z toho stal cizinec."

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i další koaliční poslanci tvrdili, že obavy nejsou namístě.

Debatu vyostřila i další Langova slova, když poukazoval na problémy v registračních místech nebo kvůli "zkorumpovanosti země" zapochyboval o pravosti dokladů, které Ukrajinci předkládají.

Rakušan prohlásil, že všechno nebude růžové. Budou fronty, budou nepříjemnosti, bude tady kšeftování s vízy, může se objevit kuplířství. Za to může Putin, reagoval Rakušan. Dodal, že Česko disponuje dobrým policejním sborem.

Poté, co začnou uprchlíci pracovat, nebudou mít nárok na humanitární dávku

Další z návrhů zavádí pětitisícovou humanitární dávku, kterou by uprchlíci z Ukrajiny dostali automaticky. O další peněžitou pomoc 5000 korun měsíčně by už museli žádat, stát by ji vyplácel až pět měsíců, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

"Je to částka, která by měla pokrýt opravdu ty nejzákladnější životní potřeby. Počítáme také s tím, že v okamžiku, kdy ti lidé začnou pracovat, nebudou potom mít na tuto finanční podporu nárok."

České školy budou moci navýšit své kapacity kvůli dětem uprchlíků z Ukrajiny. Starat se o ně budou moci do konce letošního srpna i ukrajinští pedagogové, kteří by nesplňovali podmínku znalosti češtiny.

Dochází ubytování, na řadu přijdou montované buňky

Ukrajinští uprchlíci v Praze | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Před boji na Ukrajině uprchlo přes 2,5 milionu lidí. Začíná být problém s jejich ubytováním. Ministerstva vnitra a pro místní rozvoj příští týden předloží vládě materiál, ve kterém vyčíslí náklady na budování humanitárního ubytování pro uprchlíky. Úřady nechtějí budovat stanová městečka, ale uvažují o montovaných buňkách, dodal Rakušan.

Například Jihomoravský kraj končí s ubytováním ukrajinských uprchlíků v hotelích a začne je přesouvat do tělocvičen po celém kraji.

Stát dává krajům 180 korun na osobu a den a kraj nemá peníze na to, aby za uprchlíky platil pobyt v hotelích. Praha chce s vládou jednat o zvýšení úhrady. Denně musí totiž ubytovat 300 až 500 lidí. Prezident Asociace hotelů a Václav Stárek sdělil, že asociace nabízí Praze 1700 míst, ale za cenu 500 korun na noc. O výši příspěvků bude vláda jednat s hejtmany ve středu.

Do Česka přišlo podle ministra Rakušana zatím kolem 200.000 Ukrajinců. Čtyři pětiny dospělých tvoří ženy, zhruba 55 až 60 procent ze všech příchozích jsou děti. Celkově by mohlo do České republiky zamířit podle nynějších odhadů až 450.000 běženců.