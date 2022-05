Přes 57 tisíc uprchlíků z Ukrajiny už v Česku pracuje, obsadili dlouhodobě volná místa

Přes 57 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny už začalo v Česku pracovat. Vyplývá to z údajů ministerstva práce. Díky vízu k ochraně mohou pracovat bez překážek, pracovní povolení nepotřebují. Na pracovním trhu obsazují Ukrajinci hlavně místa, která zůstávala dlouho volná.

Česko za tři měsíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu vydalo uprchlíkům téměř 353 a půl tisíce víz k ochraně, zhruba dvě pětiny jsou ale děti. Skoro tři čtvrtiny dospělých tvoří ženy. Právě díky tomu podle ministra práce Mariana Jurečky je počet zaměstnaných uprchlíků velmi vysoký.

Бюро працевлаштування | Ілюстративна фотографія: Мартіна Клімова, Чеське радіо

Ukrajinští uprchlíci obsazují především dlouhodobě volné pozice. Nejčastěji nastupují na pozice ve výrobě, stavebnictví, ve zdravotnictví nebo jako uklízeči. Podle dat Úřadu práce přitom zhruba třetina příchozích uvedla, že má vysokoškolské vzdělání.

„Přibližně 32,5 procenta uvádí maximálně základní vzdělání nebo praktickou školu, 22 a půl procenta má úplné střední odborné vzdělání s maturitou a 16,5 procenta tvoří lidé vyučení,“ řekla Českému rozhlasu mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Podle Úřadu práce je častým důvodem, proč uprchlíci pracují na nižších pozicích, než jakým odpovídá jejich vzdělání, jazyková bariéra. To může podle spoluautora studie o integraci Petra Pletichy z think tanku České priority působit do budoucna problémy.

„Častěji by museli být odkázání na náš sociální systém, méně by přispívali do veřejných rozpočtů,“ upozornil s tím, že naopak úspěšné začlenění Ukrajinců na trhu práce může Česku ekonomicky prospět.

Také sociolog Daniel Prokop z agentury PAQ Research v rozhovoru pro Český rozhlas upozornil, že vláda i kraje by měly investovat do jazykové průpravy Ukrajinců.

„V případě, že se nebudeme důsledně věnovat výuce jazyka a neumožníme uprchlíkům začlenění do kvalifikovaných pracovních pozic, vznikne tu přetlak nabídek na práce s nízkou kvalifikací, který vytváří tlak na snižování mezd,“ vysvětlil Prokop.

Téměř osm tisíc zájemců o práci

Podle ministerstva práce se číslo zaměstnaných Ukrajinců každý den zvyšuje. Podle Úřadu práce si dalších bezmála 8 tisíc uprchlíků práci hledá a je v evidenci zájemců či uchazečů o zaměstnání.

Ostrovská společnost Amphenol zaměstnala ukrajinské uprchlíky | Foto: Dominik Hron, Český rozhlas

Pleticha upozornil, že zaměstnávání Ukrajinců na různých úrovních je lepší třeba pro Čechy s nízkými příjmy. Pak pro ně uprchlíci neznamenají konkurenci.

„Podle zkušenosti ze zahraničí vidíme, že příliv lidí na trh práce nesnižuje automaticky mzdy a nezpůsobuje nezaměstnanost. Nicméně je fakt, že pokud ty lidi budeme směřovat do nízko kvalifikovaných profesí, budou tam vytvářet větší tlaky než ve chvíli, kdy je rozvrstvíme,“ řekl Českému rozhlasu.