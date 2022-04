Vláda schválila priority zvládání migrace. Ministr Rakušan extrémní scénář nepředpokládá

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nepředpokládá, že by nastal extrémní scénář migrační vlny z Ukrajiny s milionem uprchlíků v Česku. Nynější počet zhruba 300.000 běženců neroste.

Vít Rakušan | Foto: Úřad vlády ČR

Někteří dokonce odjíždějí, uvedl ministr při dnešním jednání sněmovního bezpečnostního výboru o strategii zvládání uprchlické vlny po ruské vojenské invazi na Ukrajinu.

"Podle záznamů od operátorů mobilních sítí dokonce klesá počet přihlášených ukrajinských karet tady do jejich sítí."

Podle ministra Rakušana to však může být klid před bouří. Zdůraznil, že ačkoli do Česka přišla z Ukrajiny zhruba tři procenta jeho obyvatel, kriminalita nevzrostla.

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Podle nejnovějších údajů tvoří přes 76 procent příchozích ženy. Zhruba 40 procentům uprchlíků pak ještě nebylo 18 let. Nejvíce lidí zasažených válkou zůstává v Praze. Vnitro jich v hlavním městě registrovalo přes 68.000.

Česko podle Rakušana migrační vlnu v podobě 300.000 ukrajinských běženců zvládlo tak, že nejsou potřebná stanová městečka nebo ubytování v modulárních buňkách. "Lidé nespí na nádražích na lavičkách, nespí v parcích," podotkl ministr. Zdravotní systém i sociální systém podle něho odolaly.

Hejtman Vondrák: Vládní strategie příliš spoléhá na dobrovolníky a neziskový sektor

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Podle Víta Rakušana končí první krizová fáze migrační vlny a přechází do další, kdy budou potřeba dlouhodobější řešení.

Víza dočasné ochrany, která Ukrajinci v Česku dostávají, jim umožňují pobývat v zemi až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování. Vláda proto schválila priority pro zvládání migrace, připomněl premiér Petr Fiala z ODS.

"Teď se k tomu budou vyjadřovat představitelé opozice, neziskového sektoru. My jsme připraveni materiál na základě jejich podnětů upravit."

Například hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z opozičního hnutí ANO strategii vytýká, že do velké míry spoléhá na práci dobrovolníků a neziskových organizací.

Ivo Vondrák | Foto: archiv Moravskoslezského kraje

"Organizace už začínají být skutečně velmi unavené. Tady bych viděl jako nezbytně nutné celou řadu služeb profesionalizovat."

Zvládnutí uprchlické vlny vláda odhadla na 54 miliard korun. Kabinet předpokládá, že část peněz získá od Evropské unie. Strategie má 13 kapitol.

Zaměřují se na školství, sociální péči, ubytování, opatření pro snížení jazykové bariéry, zajištění vzdělávání, bydlení a zaměstnání. Dlouhodobé řešení bude zahrnovat především opatření na integraci lidí, kteří v České republice zůstanou, stejně jako zajištění návratu těch, kteří se budou na Ukrajinu vracet.

Ministr Bartoš chystá zjednodušení stavebního řízení

Ivan Bartoš | Foto: Petr Vrabec, Česká pirátská strana, Flickr

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podle svého šéfa Ivana Bartoše (Piráti) chystá kvůli uprchlické vlně dočasné zjednodušení stavebního řízení.

"Ministerstvo pro místní rozvoj předloží návrh dotačního programu na financování oprav a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obcí a krajů, protože to bydlení musí mít nějaké standardy. V tuto chvíli máme vyčleněnou jednu miliardu korun."

Česká republika musí být podle Bartoše připravena na situaci, kdy ubytovací kapacita pro uprchlíky z Ukrajiny nebude stačit a bude třeba dělat jisté rychlé stavební úpravy nebo v nejkritičtějším scénáři stavět modulární bydlení.



Ze strategie vlády dále vyplývá, že stát zaplatí za zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny až 9,9 miliardy korun. Pokud by se počet příchozích přiblížil půl milionu lidí, měli by podle dokumentu nárok na pojistné od státu jen na půl roku. Později by si ho dospělí museli platit sami. Stát také plánuje jazykové kurzy až pro 200 lékařů a 400 zdravotních sester z Ukrajiny.