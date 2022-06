Pravidla poskytování podpory uprchlíkům z Ukrajiny se zpřísní. Změny v humanitární dávce i zdravotním pojištění

Vít Rakušan | Foto: Úřad vlády ČR

Zkrátí se i doba, po kterou bude uprchlíkům - kromě dětí a seniorů - hradit zdravotní pojištění stát. Bude to nejvýše 150 dnů. Návrh prosadilo opoziční hnutí ANO. Vláda původně navrhovala zkrácení na 180 dnů.

Kabinet chce motivovat uprchlíky k hledání zaměstnání, řekl ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN:

"To je motivující faktor k tomu, aby lidé, kteří přicházejí do ČR, se sami snažili najít zaměstnání, a tím do systému přispívali. V tomto ohledu jsme velmi úspěšní, protože už 64 tisíc lidí, kteří přišli do ČR republiky v současné době na pracovním trhu reálně je."

Jana Mračková Vildumetzová | Foto: Česká pirátská strana, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Jeden z poslanců hnutí ANO navrhoval zkrácení doby zdravotního pojištění hrazeného státem dokonce na 90 nebo 60 dnů. Podle místopředsedkyně Sněmovny Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) by to ale bylo neaplikovatelné. Někteří uprchlíci tu jsou už 90 dnů a ze dne na den by se tak dostali do situace, že by neměli placené zdravotní pojištění.

Novelu nakonec podpořilo i opoziční hnutí SPD.

"Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou a to na úkor občanů ČR," uvedl šéf SPD Tomio Okamura.

Změnu pobytu musí uprchlíci nahlásit do tří dnů

Na solidární příspěvek za bezplatné ubytovávání ukrajinských běženců budou mít podle novely nárok i ti ubytovatelé, u kterých si uprchlíci platí spotřebu plynu a elektřiny sami. Pokud lidé poskytnou celé byty, příspěvek by dostávali pouze v případě, že předchozí měsíc bylo obydlí prázdné. Peníze by mohly ale směřovat i do bytů dříve využívaných pro krátkodobé pobyty turistů.

Ilustrační foto: Lucie Heyzlová, Český rozhlas

Novela také výslovně odmítne dočasnou ochranu občanům Evropské unie. Prodlouží lhůtu na vyřízení žádosti o dočasnou ochranu na 60 dní, a naopak zkrátí dobu, v níž musí uprchlík nahlásit změnu místa pobytu, z 15 dnů na tři dny. Tím bude mít stát větší přehled, což bude nutné hlavně v souvislosti nástupu dětí do škol.

Začínají zápisy ukrajinských děti do škol a školek

Dnes totiž začínají zápisy ukrajinských dětí do škol a školek. Podle odhadů ministerstva školství by mohlo v září nastoupit do mateřských a základních škol 130 tisíc ukrajinských dětí. Ve velkých městech jako je Praha, Brno nebo Plzeň ale zřejmě nebudou stačit kapacity, připomíná ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN.

Petr Gazdík | Foto: Úřad vlády ČR

"Upřímně si nedovedu představit v tuto chvíli, zejména v Praze, stavbu nějakých modulových škol, protože to není jenom o stavebním povolení, ale také o prostorových možnostech. Nejsem si jist, jestli pozemků v Praze na stavbu modulových škol je dostatek."

Česká školní inspekce zjistila v dubnu a květnu na více než polovině navštívených základních škol v ČR, že se Ukrajinci účastní zároveň i dálkové výuky své školy na Ukrajině. Podle inspekce to děti přetěžuje.

Ilustrační foto: Václav Plecháček, Český rozhlas

Doporučila proto ministerstvu školství, aby se snažilo s ukrajinským protějškem dohodnout na omezení požadavků pro účast uprchlíků na ukrajinské výuce na dálku. Ukrajinská vláda má naopak zájem na tom, aby se žáci vzdělávali dál v ukrajinštině a se svou zemí neztratili kontakt.