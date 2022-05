Ukrajinské děti sledují evropské trendy. Mají rády školu a zdravě jedí

Ilustrační foto: René Volfík, Český rozhlas

"Ukrajinské děti sledují evropské trendy a přibližují se jim. Udělaly v tom velký pokrok za posledních dvacet let, což je důkazem, že Ukrajina je evropský národ nám podobný a nijak nevybočující," shrnul výsledky studie Jan Mušuta z ministerstva škoství.

Michal Kalman, hlavní řešitel výzkumné studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) připomněl, že výzkum, jak se chovají české děti, se dělá pravidelně. Zkoumá se, jestli trpí nadváhou, jaké mají pohybové aktivity, jak se chovají na sociálních sítích a zda mají rizikové chování, tedy jestli pijí, kouří nebo berou drogy. Do studie je zapojeno celkem 49 zemí. A podobnou optikou se výzkumníci podívali na ukrajinské děti.

Do školy chodí rádo 30 procent dětí

Použili výsledky reprezentativních ukrajinských průzkumů a ty pak porovnali s Českem a dalšími zeměmi. Primární cílovou skupinou jsou školáci ve věku 11, 13 a 15 let.

Michal Kalman | Foto: Prokop Havel, Český rozhlas

"První parametr, na který jsme se podívali, zjišťoval, jak se ukrajinské děti těší do školy. Do školy chodí velmi rádo 30 procent dětí, což je vysoce nad evropským průměrem. V Evropě je 21 procent dětí, které rády chodí do školy. V České republice na tom nejsme moc dobře, je to 11 procent dětí."

Velmi dobře ukrajinské děti vyšly i co se stravování týče. Jak připomněl Michal Kalman, tři čtvrtiny jedenáctiletých pravidelně ráno snídá. Jedničkou je v tomto směru Holandsko, kde hraje roli socioekonomický statut rodiny. Na Ukrajině to tak není. Pravidelně snídají i děti, které vyrůstají v hůře situovaných rodinách.

"73 procent dětí se sejde jeden krát denně u rodinného stolu. Když se podíváme na Českou republiku, je to třicet procent. Rodinná soudržnost tak na Ukrajině hraje velmi vysokou roli. Pokud se podíváme na evropský kontinent, tak je to padesát procent. Podobně pozitivně vyznívá také konzumace ovoce. I zde jsou ukrajinské děti nad evropským průměrem. V roce 2002 konzumovalo pravidelně ovoce pouze 25 procent dětí. Za dvacet let stoupla konzumace na 50 procent. Co se týče České republiky, tak u nás děti konzumují ovoce pravidelněji než na Ukrajině, dokonce ještě více než je evropský průměr."

Ukrajinské děti v české třídě | Foto: Václav Plecháček, Český rozhlas

Počet kuřáků se výrazně snížil

Co se týče rizikového chování, konzumace tabáku, alkoholu, experimentů s marihuanou, tak je rizikové chování spíše výjimkou. V roce 2002 pravidelně kouřilo 23 procent dívek, v roce 2018 jen 6 procent. Chlapci na tom byli hůř. V roce 2002 jich kouřilo 45 procent, v roce 2018 to bylo 15 procent, Evropský průměr je 11.

Ilustrační foto: photos.de.tibo, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Horší ukazatele přináší oblast konfliktů, bitek a šikany, dodal Michal Kalman.

"Necelá čtvrtina třinácti a patnáctiletých reportovala, že se v posledních 12 měsících opakovaně zapojila do fyzických rvaček. Nicméně, když se podíváme na Českou republiku, tak jsme na tom ještě hůř. 18 procent ukrajinských dětí se stalo obětí šikany, alespoň 2x nebo 3x v posledních měsících, přičemž evropský průměr je 10. V České republice je to 9 procent. Česko je v té lepší evropské polovině."

Ukrajinské děti se nyní mohou vzdělávat on-line na Ukrajině. Třetina chodí za základní školu v Česku, které budou na Ukrajině uznávat. Data ukazují, že by integrace nemusela být složitá. Problém je však ve velikosti uprchlické vlny. Počet příchozích dětí se totiž rovná celému ročníku českých škol.