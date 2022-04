Hlídat vnuky a rybařit. Co ještě mohou dělat ukrajinští senioři v Česku?

Ilustrační foto: spoilt.exile, Flickr, CC BY-SA 2.0

Nebýt války, mnoho uprchlíků by teď na jaře zahradničilo, sázelo na svých políčkách brambory. Nebo by třeba chodili na ryby. Nyní se snaží najít smysluplnou náplň života v cizí zemi, zlepšit svůj život v novém prostředí českých měst a vesnic. Lali Apakidze vypráví, jak se její přátelé rozhodli zorganizovat volný čas pro prarodiče, kteří v úprku před ruskými raketami opustili Ukrajinu.

„Znám dívky, které sem přišly s rodiči a ty mi říkaly, že se jim prarodiče moc rádi starají o vnoučata, to je jasné. TI, kteří mají možnost, tak pomáhají na zahradě něco zasadit, upravit nějaké záhony. A pro tatínky, kteří milují rybaření, a je to pro ně důležitý relax, teď děvčata vyjednávají o zkouškách, povolenkách, které jsou k rybaření potřeba. Ti, kteří přišli sami, samozřejmě hledají práci. Přišlo mnoho učitelů, starších a seriózních, a ti chtějí pracovat buď jako učitelé, nebo jako dobrovolníci. Tedy pomáhat dětem. A když je v místním školství zaměstnají, je to skvělé. Každý dělá něco aktivního, zajímavého a každý chce pracovat, protože ... protože jsme uprchlíci. Je to samozřejmě nutné.“

Muzeum LEGA | Foto: Jolana Nováková, Český rozhlas

Olena Karabanova, psycholožka a průvodkyně, nabízí prohlídky, na které mohou ukrajinští prarodiče vyrazit se svými vnoučaty, od Muzea lega pro mladší děti až po Technické muzeum pro ty větší. Mnoho kulturních akcí je navíc zdarma, včetně takových jako je Muzejní noc, která se koná nejen v Praze, ale i v dalších městech. Muzea jsou navíc pro všechny návštěvníky každou první středu v měsíci zdarma. Je třeba bedlivě sledovat dění kulturního života. Olena také říká, že má v úmyslu zorganizovat pro menší skupiny ukrajinských seniorů bezplatné exkurze.

„V Česku a Praze je mnoho muzeí, která stojí za to navštívit. Například jak Zemědělské, tak Technické muzeum. To je velmi zajímavé pro teenagery a pro děti do 12 let bude naopak lákavé Lego Museum, muzeum hraček pro dívky. Máme tu Muzeum mučení, které je takové specifické. Je zde mnoho muzeí. Můžete přijít, platí se symbolický poplatek. Je dobré poznávat zemi, ve které žijete. Přála bych si, aby tom, dobrovolníci věnovali větší pozornost. Například historické centrum je takový skanzen, muzeum pod širým nebem. Exkurze by měly být zdarma, aby se každý mohl připojit třeba jen na chvíli a poslouchat průvodce. Je dobré poznat a přijmout tuto zemi, která se nám načas stala domovem,“ domnívá se psycholožka Olena Karabanova.