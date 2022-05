Stanové městečko. Pro ukrajinské uprchlíky z hlavního nádraží v Praze vzniká dočasné přístřeší

„Spí tady na zemi, jsou špinaví, nekoupou se. Je to hrozné,“ popsal začátkem týdne situaci na pražském hlavním nádraží dobrovolník Martin. Iniciativa Hlavák, která nabízí pomoc uprchlíkům na nádraží už sedm let, označila za hlavní problém to, že se tam v posledních dnech vrací stovky lidí v nouzi, kteří nemají kam jít. Například v sobotu 7. května na nádraží nocovalo více než 400 lidí, často na nádražní podlaze.

„Jde především o velké romské rodiny, které různě propadají systémem – třeba na registraci získali pouze papíry, že se jim vyřídí vízum - ale do deseti dnů, a po tu dobu nemají kde ti lidé zůstat,“ přiblížila Českému rozhlasu koordinátorka dobrovolníků Majda.

Foto: Dušan Vágai, Český rozhlas

Jde o to, že romské rodiny při snaze žádat o dočasnou ochranu čelí mimo jiné podezření z toho, že mají dvojí občanství a jako občané Maďarska nemají nárok na pomoc v Česku. A ověřit ztotožnění trvá až deset dnů. Dobrovolníci ale nemají pro uprchlíky nejen dočasné ubytovací kapacity, ale také dostatek jídla.

„Současná situace na Hlaváku je tak den ode dne náročnější a dlouhodobě není udržitelná. Nejsme schopni lidem na útěku poskytovat adekvátní a důstojnou pomoc. Ne bez zásadní pomoci státních institucí,“ uvedla iniciativa.

Dočasné přístřeší

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v úterý varoval vládu, že situace uprchlíků v hlavním městě přestává být udržitelná, že kapacity pro ubytování běženců přijíždějících do města už nestačí. Hřib také vyzval kabinet, aby vytvořil systém na rozdělování ukrajinských uprchlíků rovnoměrně do všech krajů.

Apeloval jsem na vládu a ministerstvo financí, aby rychle dokončili kroky ke zmrazení ruských majetků osob a firem na sankčních seznamech. Praha a další EU města nesmí sloužit jako útočiště pro oligarchy, kteří podporují putinovský režim odpovědný za válečné zločiny na Ukrajině! — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 16, 2022

„Apeloval jsem dopisem na (Petra Fialu), že o lidi prchající před válkou musí být postaráno napříč celou Českou republikou. Pokud vláda nerozloží nápor rovnoměrně v regionech, budeme muset zavřít asistenční centrum. Nedává smysl registrovat uprchlíky v přeplněné lokalitě,“ napsal primátor na Twitteru.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu uvedl, že kvůli situaci ukrajinských uprchlíků na hlavním nádraží v Praze vznikne dočasné přístřeší se zázemím.

„Situace na pražském hlavním nádraží se řeší. Lidi nenecháme spát na chodbách. Vznikne proto dočasné přístřeší s veškerým zázemím. Zapojené budou i neziskové organizace. Stále jednáme s Maďarskem o zrychlení screeningu příchozích do ČR,“ uvedl Rakušan.

Dočasné přístřeší se zázemím pro 150 osob postavili hasiči v pražské Troji v noci na čtvrtek 12.května. Podle ministra Rakušana bude zařízení provozovat Správa uprchlických zařízení ve spolupráci s Hlavním městem Praha a podílet se na tom bude romská nezisková organizace Romodrom, pomoc nabízejí i další.

"Není to tak, že by v České republice začaly vznikat uprchlické tábory, toto není trvalé ubytování. Jedná se o lidi, kteří přicházejí do Prahy a u kterých se prověřuje, jestli nemají dvojí občanství," zdůraznil Rakušan.

Uprchlíky s maďarským občanstvím chce Rakušan motivovat k tomu, aby se přesunuli do Maďarska. Podle ministra proto stát zvažuje i zřízení speciálního systému vlaků.