Česko řeší vydání Inda, kterého USA viní ze spiknutí k nájemné vraždě

Česko řeší žádost Spojených států o vydání indického občana Nikhila Gupty, kterého USA viní ze spiknutí k nájemné vraždě. Česká policie muže zadržela 30. června v Praze, od té doby je Ind v předběžné vazbě. Pražský městský soud rozhodl před týdnem o tom, že mužovo vydání je přípustné. Gupta si proti tomu podal stížnost. Na dotaz ČTK to uvedli mluvčí ministerstva spravedlnosti, policejního prezidia a soudu. O obvinění dvaapadesátiletého Gupty ve čtvrtek informovala newyorská prokuratura, podle níž bylo mužovým cílem zavraždit v New Yorku vůdce sikhských separatistů. Agentura AP napsala, že Gupta na chystaném atentátu spolupracoval s nejmenovaným indickým vládním úředníkem. Obviněnému hrozí až 20 let vězení.