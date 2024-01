Seznam Zprávy: Vrchní soud vydal do USA Inda hledaného kvůli plánování vraždy

Pražský vrchní soud souhlasil s vydáním indického občana Nikhila Gupty do USA, kde čelí obvinění ze spiknutí s cílem zavraždit vůdce sikhských separatistů v New Yorku. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy s odkazem na justiční databázi infosoud. Pro vydání je potřebný ještě souhlas ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

Gupta byl zadržen v červnu v Praze na základě americko-české extradiční smlouvy. Nyní je podle serveru v pražské pankrácké věznici. Vrchní soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně v tomto týdnu v neveřejném jednání, píše server. "Nemáme zatím potvrzeno, že bylo usnesení doručeno všem procesním stranám, z toho důvodu nemůžeme blíže rozhodnutí komentovat," uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Guptovi hrozí až 20 let vězení. Po příletu do Česka odmítl, že je zapleten do něčeho, co stojí v obvinění. Podle serveru Gupta tvrdí, že si ho americká policie s někým spletla. "Nyní, po rozhovoru se svým obhájcem, jsem zjistil, že nejsem stejnou osobou, po které USA pátrá," napsal Gupta do dopisu, který poslal Městskému státní zastupitelství v Praze. Při výslechu v Česku se Gupta bránil i tím, že 100.000 dolarů, které měl za vraždu zaplatit, ani nemá. Prvoinstanční pražský městský soud ale na konci listopadu uvedl, že extradiční materiály jsou úplné a identifikace Gupty je jednoznačná.