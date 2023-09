Česko si polepšilo v ekonomické svobodě, je 17. nejsvobodnější ekonomikou světa

Česko je sedmnáctou ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Polepšilo si v absolutním hodnocení ekonomické svobody i relativně, když v loňském revidovaném žebříčku bylo na 22. místě. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém v tiskové zprávě informoval Liberální institut. Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa je poprvé Singapur, žebříček stejně jako v minulých letech uzavírá Venezuela. Index se zveřejňuje od roku 1996. Letos zveřejněné údaje vycházejí z dat roku 2021. Zpoždění je způsobeno tím, že je nutné počkat na údaje ze 165 zemí světa. Index se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové prostředí dané země a inflační prostředí. "Ekonomická svoboda v České republice stoupla, to je hlavní zpráva, na kterou bychom se měli soustředit. Po pěti letech, kdy se naše ekonomická svoboda zmenšovala, jsme dokázali trend otočit," uvedl ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. Česko si polepšilo ve čtyřech z pěti ukazatelů indexu, mírné zhoršení zaznamenalo v oblasti inflačního prostředí. V roce 2021, ze kterého vycházejí zveřejněná data, se začínala zdvihat inflační vlna, která v Česku vyvrcholila na přelomu loňského a letošního roku. Na 17. příčce společně s Českem se umístily Finsko a Švédsko. Německo bylo na 23. pozici, Rakousko na 28., Slovensko na 41., Maďarsko na 49. a Polsko na 59. Podle Liberálního institutu tak Česko bylo nejsvobodnější ekonomikou ve střední Evropě.