Česko zažívá na začátku dubna letní počasí, stanice Praha - Komořany ohlásila 30,6 stupně

Česko zažílo letošní první tropický den, kdy teploty překročily 30 stupňů Celsia; na stanici Praha - Komořany zaznamenali meteorologové 30,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích - Rožnově, kde meteorologové zaznamenali 30,9 stupně Celsia. Do dneška byl první tropický den v roce zaznamenán nejdříve 17. dubna, a to v roce 1934, tehdy bylo ve Vlašimi právě 30 stupňů Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. Loni nastal první tropický den 18. června.

"Na více než polovině měřících stanic zaznamenáváme takzvaný letní den, kdy je maximální teplota 25 stupňů Celsia nebo vyšší. Na řadě stanic je ale podstatně tepleji, dokonce jsme již na stanici Praha-Komořany odečetli hodnotu 30,6 stupně Celsia," uvedl ČHMÚ.