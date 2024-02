Český Červený kříž slaví 105. výročí svého založení

Dnes je to 105 let od chvíle, kdy vznikl Československý červený kříž. Jeho založení iniciovala Alice Masaryková a její otec, první československý prezident, ji jmenoval předsedkyní nového spolku. Zatímco tehdy se organizace zaměřovala hlavně na zlepšení situace ve zdravotnictví a v sociální oblasti v Československu, teď pomáhá i v zahraničí. V posledních dvou letech se výrazně zapojila i do humanitární pomoci v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Do činnosti Českého červeného kříže se loni zapojilo podle předběžných údajů asi 15 tisíc lidí. Hlavní oslavy výročí se chystají na začátek května do Senátu. Český červený kříž si ale založení připomene i řadou menších akcí.