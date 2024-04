Český národní pavilon na Expo 2025 postaví japonská společnost Daisue

Český národní pavilon na výstavě Expo 2025 postaví japonská společnost Daisue. Zástupce stavební společnosti podepsal smlouvu s generálním komisařem české účasti Ondřejem Soškou. Světová výstava začne za rok, podle Sošky je termín šibeniční, ale věří, že se český pavilon stihne postavit. Smlouvu s dodavatelem podepsal při příležitosti otevření českého pavilonu ve virtuální realitě ve speciální hale v Praze v Horních Počernicích. Podle Sošky umožní prohlídka pavilonu s 3D brýlemi předejít nedostatkům ještě před zahájením stavby a pomůže při náboru partnerů. Zástupci české účasti na výstavě také představili národního maskota z křišťálového skla od Reného Roubíčka. Programovým ředitelem českého pavilonu bude současný ředitel Českého centra v Londýně Přemysl Pela. "Uvědomujeme si, že termín je šibeniční, ale je to otázka národní prestiže. Pracujeme ve dne v noci tady v Česku i Japonsku, abychom to stihli. Se všemi subdodavateli máme prověřené dodací termíny, takže pokud se nestane nějaký opravdu katastrofický scénář, tak to všechno stihneme," řekl Soška.

Architektonickou soutěž na návrh českého pavilonu pro světovou výstavu Expo 2025 v japonské Ósace loni vyhrálo studio Apropos Architects se skleněnou spirálou. Fasáda pavilonu je navržena z tabulového spékaného skla. Pro studio bylo využití skla prioritou, neboť jeho řemeslné zpracování má v ČR tradici.