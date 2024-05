Čeští hokejisté poprvé na mistrovství světa prohráli, Švýcarům nestačili po nájezdech

Hokejová reprezentace na domácím světovém šampionátu podlehla Švýcarsku, a to 1:2 po samostatných nájezdech. Čeští hokejisté jsou po třech zápasech na čtvrtém místě pražské skupiny, Čtvrté utkání v základní skupině čeká domácí reprezentaci ve středu, v odpoledním čase vyzve výběr Dánska. Trenéra Radima Rulíka těší, že česká hokejová reprezentace na domácím mistrovství světa bodovala v každém z úvodních tří zápasů. Vstup do turnaje ale nechtěl detailněji rozebírat. Řekl to v rozhovoru s novináři po prohře se Švýcarskem. "Důležité pro atmosféru je bodovat, což je nejdůležitější a zatím se nám to daří," konstatoval Rulík. "Myslím si ale, že je předčasné hodnotit tři zápasy. Můžeme se bavit až po základní skupině. Čekají nás další utkání, je třeba na ně navazovat výkonem a některé věci posouvat, aby došlo ke zlepšení. Je před námi spoustu práce," uvedl osmapadesátiletý kouč.