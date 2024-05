Je hokej v Česku populárnější než fotbal?

Hokejová euforie zachvátila Česko a celý národ pozorně sleduje výkon národního týmu na mistrovství světa v hokeji. Desetitisíce fanoušků se sjíždějí do Prahy a Ostravy a fandí, jak jen dokážou. Čeští fanoušci jsou navíc tak viditelní, že o nich píší i světová média a zahraniční podporovatelé jen smekají klobouky. Je hokej sportem číslo jedna v České republice? Nebo přeci jen je fotbalový gigant nepřemožitelnou konkurencí?

Miroslav Bureš | Foto: Matěj Skalický, Český rozhlas

O popularitě obou sportů není ani potřeba mluvit. Z informací televizních a rozhlasových stanic jasně vyplývá, že žádný jiný sport se s těmito dvěma giganty nemůže měřit. To potvrzuje i šéfredaktor Radiožurnálu sport Miroslav Bureš: „Obecně platí, že přímé přenosy z fotbalu a hokeje jsou v našem vysílání jasně nejsledovanějšími událostmi.“

Avšak i u těchto sportů se popularita jednotlivých zápasů značně liší. Například legendární derby pražských „S“ sleduje tradičně desetinásobek více posluchačů než jiné zápasy nejvyšší fotbalové ligy. „Ale ani hokej nezůstává pozadu, letošní semifinále mezi Spartou a Třincem poslouchalo v digitálním vysílání přes 85 tisíc posluchačů, což je pro tento typ přenosu úplný rekord."

Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Ještě větší vlnu euforie a pozornosti přivolávají mezinárodní soutěže. A to ať už se jedná o fotbal nebo hokej. Národní hrdost často láká i diváky, kteří běžně tyto sporty nesledují. „Normálně mě hokej moc nezajímá, ale teď když se hraje u nás a hrají Češi, tak to se ráda podívám,“ říká Anna z Prahy a rozhodně není jediná. Naše vnitřní vlastenectví ale často prudce padá v moment, kdy se našemu národnímu týmu přestává dařit nebo když dokonce ze soutěže vypadne. Pětadvacetiletý Kryštof připouští: „Tak je jasný, že když se našim daří, tak koukám víc. Občas když nám to moc nejde, tak se radši ani nedívám, abych pak nebyl zklamaný.“

Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Momentální hokejová horečka budí dojem, že hokej je v Česku sportem číslo jedna. Ale je tomu skutečně tak? Který z obou sportovních gigantů je mezi našinci ten populárnější? Jednoznačnou odpověď asi nikdy nezískáme a názory se liší i mezi námi oslovenými fanoušky. Ondřej, který hraje fotbal už od mala a několik posledních let i trénuje mladé dorostence se samozřejmě přiklání na stranu míčového sportu: „Hlavní výhodu vidím v tom, že je to mnohem přístupnější. Každý si může jít zakopat. Stačí míč a branka, zatímco u hokeje potřebujete brusle, výstroj, led. Proto si myslím, že fotbal je pro nás důležitější, víc z nás ho hraje, je nám prostě bližší."

Foto: Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz

Ale i hokej si najde svoje příznivce. „Historicky jsme v hokeji prostě úspěšnější. A my Češi rádi fandíme, hlavně když se vyhrává. Takže bych řekl, že proto fandíme víc hokeji,“ míní Filip, který navštěvuje zápasy reprezentace už několik let a nevynechal ani letošní mistrovství v Praze.

Důležitým faktorem je i rozdělení mezi fanoušky klubových soutěží a příznivce národního soupeření. Každé má dozajista své přednosti a také své fanouškovské základny. A právě zde vidí spousta lidí rozdíl mezi oběma sporty. „Fotbal má určitě větší podporu v naší domácí soutěži. Podívejte se třeba na Spartu, vyprodala svůj domácí stadion na každičký zápas v sezoně, to už je co říct,“ podotýká jeden z fanoušků pražského fotbalového klubu. Naopak hokej má silnější postavení v mezistátních kláních.

Foto: Guillaume Narguet, Radio Prague International

Odpověď na otázku, který ze sportů je pro našince důležitější a kterému fandíme více, je asi na posouzení každého z nás. Jedno je jisté, všichni doufáme a přejeme našim sportovcům co nejvíc úspěchů jak klubových, tak především národních.