Český sport v roce 2022: Ústup ze slávy

MS ve fotbale bez české účasti, pouhé dvě medaile z olympijských her, jediný bronz z MS v atletice. Rok 2022 potvrdil dlouhodobější trend – vrcholový sport v Česku strádá.

1. Zimní olympijské hry v Pekingu

Ester Ledecká | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Česká výprava bylo devátou nejpočetnější ze všech zemí. Vystoupení českých olympioniků se ovšem nedá považovat za úspěch. A to navzdory famózním výkonům Ester Ledecké a veteránky Martiny Sáblíkové. Ledecká v paralelním obřím slalomu na snowboardu získala zlatou medaili. Sáblíková vybojovala cenný kov na čtvrtých zimních olympijských hrách v řadě, na trati 5 000 metrů si dojela pro bronz. Český tým obsadil v pořadí zemí podle hodnoty medailí 21. místo. Výprava dosáhla nejhorší bilance od roku 1994, kdy se v Lillehammeru nepodařilo českým sportovcům získat žádnou medaili.

2. Nejhorší rok pod Šilhavým

Jaroslav Šilhavý | Foto: YouTube

Sen o účasti na mistrovství světa v Kataru se českým fotbalistům rozplynul už v březnu. Reprezentace poté bojovala o setrvání v elitní skupině Ligy národů, ani druhého cíle ovšem nedosáhla. Z deseti utkání navíc reprezentanti vyhráli jen dvě. Kouč Jaroslav Šilhavý tak zažil nejhorší rok na lavičce národního týmu.

Fotbalových úspěchů se český fotbal nedočkal ani na klubové scéně. Plzeň se sice probojovala do Ligy mistrů, ovšem ve skupině s Bayernem Mnichov, Barcelonou a Interem Milán nezískala ani bod. Vzhledem k vyřazení Slavie a Slovácka v Konferenční lize nebude v jarní části evropských pohárů ani jeden český klub.

3. Desetileté čekání na hokejový bronz

David Pastrňák | Foto: Bostonbruinsfan22, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Čeští hokejisté přivezli z MS v hokeji ve Finsku bronzové medaile! V zápase o třetí místo porazili USA 8:4. Pro český hokej je to první medaile po deseti letech, kdy Češi obsadili třetí příčku na světovém šampionátu 2012 v Helsinkách a Stockholmu. Zlato získalo domácí Finsko po finálovém vítězství nad Kanadou 4:3 v prodloužení. Během turnaje se ovšem tým nevyhnul bídným výkonům, kdy například s Kanadou prohrál vysoko 1:6.

Radovat se nemohli ani čeští hokejisté do dvaceti let. Z posunutého světového šampionátu, který se uskutečnil v náhradním termínu v kanadském Edmontonu, si přivezli jenom bramborové medaile za čtvrté místo. V zápase o bronz nestačili na švédský tým, se kterým prohráli 1:3.

4. Atlety zachraňují pouze oštěpaři

Jakub Vadlejch | Foto: ASC Dukla, Ministerstvo obrany ČR

Doba, kdy čeští atleti bojovali o světové rekordy a řadili se mezi světovou špičku, je dávno pryč. Čest české výpravy na světovém šampionátu v americkém Eugene nakonec zachránil až v závěru oštěpař Jakub Vadlejch, který získal bronz. Lepší to nebylo ani na mistrovství Evropy v Mnichově. Češi se do sousedního Bavorska sice vypravili v rekordním počtu, ale medailovou žeň to nepřineslo. Česká výprava se nakonec vrátila se stříbrem Jakuba Vadlejcha, dvěma bronzovými medailemi, které přivezla na závěr své bohaté kariéry Barbora Špotáková a koulař Tomáš Staněk, a jednou "bramborovou" medailí Vítězslava Veselého.

5. České tenistky vyklidily top 15

Kateřina Siniaková (vlevo) a Barbora Krejčíková (vpravo) | Foto: Carine06, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou byly vyhlášeny WTA nejlepším deblovým párem roku podruhé za sebou a potřetí v jejich kariéře. Češky obhájily titul díky úspěchům na Australian Open, ve Wimbledonu a na US Open, přičemž v New Yorku zkompletovaly jako druhá dvojice v historii kariérní Grand Slam. French Open a Wimbledon vyhrály olympijské vítězky už po druhé.

Většina tenistek ovšem prožila v roce 2022 výsledkovou krizi. Česká jednička Petra Kvitová figuruje v žebříčku WTA na 16 místě. Na grand slamech letos české tenistky vyklidily pozice. Na Australian Open skončila Krejčíková ve čtvrtfinále, na Roland Garros se jen jediná česká hráčka dostala do třetího kola. Marie Bouzková se postarala o nejlepší český výsledek ve Wimbledonu, kde prošla až do čtvrtfinále. Na úspěch navázala triumfem na domácím Prague Open. Z početné české účasti na US Open došla nejdále Karolína Plíšková a Petra Kvitová, obě ovšem skončily už v osmifinále. Nepovedenou sezónu ukončily české tenistky na Poháru Billie Jean Kingové, kde v semifinále nestačily na Švýcarsko poměrem 2:0.