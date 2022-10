Čeští vědci představili zemědělské drony, které mohou vyčistit zaminovaná území na Ukrajině

Česko nabízí Ukrajině robota, který by pomohl vyčistit zaminovaná území. Experti z vývojářského pracoviště ProLab, patřícího pod Technickou fakultu České zemědělské univerzity, totiž vyvinuli zemědělské drony a modulární nosiče, které by se kromě zemědělství a lesního hospodářství daly využít i v obraně. „Po nutných modifikacích mohou tyto stroje efektivně posloužit i v armádě. Tři takové jsme nyní vyvinuli a ukazujeme je na veletrhu veřejnosti. Jedná se o pásový dron Unithor, zemědělský dron Distributhor a pozorovací a monitorovací letadlo Lokathor,“ uvedl Jiří Mašek z ČZU na veletrhu Future Forces Forum v pražských Letňanech. Podle vedoucího vývoje Petra Hnízdila by Unithor mohl sloužit jako nosič senzorů a čidel pro zjišťování minových polí, Distributhor je schopen nést tzv. zvláštní náklad, například munici a pozorovací a monitorovací letadlo Lokathor je schopné kolmého startu a přistání.