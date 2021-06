ČEZ plánuje do roku 2030 investovat do modernizace tepláren 30 až 40 miliard

Energetická společnost ČEZ plánuje do roku 2030 investovat do modernizace a transformace svých teplárenských lokalit na nová paliva 30 až 40 miliard korun. Největší část, 20 až 30 miliard, půjde do lokality Mělník. Firma to uvedla na dotaz ČTK. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO) už dříve uvedl, že transformaci teplárenství, tedy odchodu tepláren od využívání uhlí, pomohou peníze z evropských fondů. Na transformaci energetiky má podle něj připraveno víc než 100 miliard korun, také podle něj desítky miliard Kč zamíří právě do teplárenství. Náměstek ministra pro energetiku René Neděla při úterní konferenci Institutu pro veřejnou diskusi o budoucnosti českého teplárenství uvedl, že teplárny do roku 2030 přejdou z uhlí, které je nyní hlavním palivem, převážně na zemní plyn.