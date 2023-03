Čistý zisk ČEZ loni stoupl na rekordních 80,7 mld Kč, meziročně přes osminásobek

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na rekordních 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy odráží enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Skupina to dnes oznámila v tiskové zprávě. Výsledky překonaly odhady analytiků. Dosud nejvyšší čistý zisk, 51,9 miliardy korun, měla firma v roce 2009.

"Dosažený zisk za rok 2022 indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky by mezi akcionáře bylo rozděleno 63 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard Kč," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Navíc odvede státu, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií, nově zavedenou daň z neočekávaných zisků a odvod z nadměrných tržeb z výroby v celkové výši 30 až 40 miliard korun a dále 26 až 30 miliard korun z titulu běžné daně z příjmů. Celkem tedy ČEZ letos odvede státu více než 100 miliard korun, shrnul Beneš.

Premiér Petr Fiala (ODS) chce zhruba sto miliard korun odvodů energetické skupiny ČEZ státu využít na pomoc s vysokými cenami elektřiny, budování dálnic či výdaje na obranu. ČTK napsal, že každou korunu z této částky použije vláda ve prospěch občanů a firem. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z opozičního hnutí ANO označil na sociálních sítích čistý zisk energetické skupiny v souvislosti s vysokými cenami energií za krutý žert.