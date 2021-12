Cizinci bez posilovací dávky musí nově před cestou do Česka na PCR test

Cizinci bez posilovací dávky očkování proti covidu-19 musí ode dneška před příjezdem do České republiky podstoupit PCR test. Povinný je i pro turisty ze zemí, které mají na takzvané mapě cestovatele zelenou a oranžovou barvou značící nízké, respektive střední riziko nákazy. Ministerstvo zdravotnictví opatření zavedlo kvůli obavě z šíření varianty omikron. Pro Čechy platí při návratu ze zahraničí stejná pravidla jako dosud.

Povinnost absolvovat před příjezdem do Česka PCR test se vztahuje i na ty cizince, kteří nemoc covid-19 prodělali, nebo kteří jsou naočkovaní, ale nemají posilovací dávku vakcíny. Test nepotřebují děti do 12 let. U cizinců ve věku od 12 do 18 let stačí pro překročení hranic dvě dávky očkování.