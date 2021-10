Z Finska, Maďarska a Lucemburska se neočkovaným ztížil návrat do ČR

Pro lidi, kteří se nenechali naočkovat proti covidu-19, je ode dneška komplikovanější návrat do České republiky z Finska, Maďarska a Lucemburska. Na takzvané mapě cestovatele se tyto země přesunuly z oranžové barvy do červené, značící vysokou míru rizika nákazy novým koronavirem. Počínaje dneškem se naopak zjednodušuje návrat ze Švýcarska. K územím s nízkým rizikem nákazy v Evropě nově patří Itálie a Madeira, které se tak přidaly k Lichtenštejnsku, Maltě, Vatikánu a Kanárským ostrovům.

Při návratu ze země s vysokou mírou rizika platí povinnost podstoupit v Česku PCR test, a to nejdříve pátý a nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčný člověk v samoizolaci. Už před příjezdem do ČR se test vyžaduje v případě návratu veřejnou dopravou. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají lidí, kteří mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. I oni ale musí při návratu vyplnit příjezdový formulář.