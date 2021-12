Členové Pirátů stojí za nominací Lipavského na ministra zahraničí

Členové Pirátů, kteří odpověděli na dotaz ČTK, míní, že by strana měla trvat na jmenování kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského. Podle europoslance Mikuláše Peksy je odpovědností předsedy vlády zajistit, aby ministři úřadovali a konali to, pro co občané ve volbách hlasovali. Prezident Miloš Zeman podle Frekvence 1 na úterním jednání v Lánech doporučil Lipavskému, aby odstoupil z kandidatury na ministra v nové vládě Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) na twitteru uvedl, že na nominaci kandidátů na ministry se nic nemění. Také předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK sdělil, že za nominací Lipavského stojí. Jde podle něj o kvalitního a kompetentního kandidáta, který reprezentuje i koaliční program vznikající vlády.

Předseda KDU-ČSL a kandidát na vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka v neděli v ČT řekl, že pokud by Zeman nevyhověl návrhu na jmenování nové vlády, porušil by ústavu, a obratem by proto následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu.