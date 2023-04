ČR je pro německé investory třetí nejatraktivnější zemí regionu, bývala první

V žebříčku atraktivity 16 zemí střední a východní Evropy je ČR pro německé investory na třetím místě za Slovinskem a Polskem. Do roku 2018 se Česko několik let drželo na prvním místě, v dalších letech až do války na Ukrajině investoři za nejatraktivnější lokalitu považovali Estonsko. Vyplývá to z konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory, který zjišťuje náladu mezi investory a manažery. Firmy, tedy převážně němečtí investoři v ČR, jsou podle průzkumu mnohem méně optimistické, pokud jde o vyhlídky ekonomiky na letošní rok. Pouze 19 procent z nich očekává zlepšení ekonomiky, 38 procent zhoršení, uvedla komora. U vlastní podnikatelské aktivity podle ní firmy vidí budoucnost optimističtěji, ve srovnání s rokem 2021 má ale jejich výhled rovněž klesající trend.