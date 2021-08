ČR z Afghánistánu evakuuje kromě diplomatů i místní síly a tlumočníky

Česká republika z Afghánistánu evakuuje kromě českých diplomatů i místní síly, které na kábulském velvyslanectví pracovaly, a to včetně jejich rodin. Od Tálibánu by jim hrozila smrt. Česko přemístí i tlumočníky pomáhající české armádě, kteří o to požádali. V tiskové zprávě po mimořádném jednání předsednictva Bezpečnostní rady státu (BRS) to uvedli premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), kteří se zúčastnili jednání. Kulhánek již dnes po jednání krizového štábu MZV rozhodl o evakuaci dvou českých diplomatů na kábulské letiště. Evakuační lety jsou naplánovány na nejbližší dny.

"Děláme vše proto, aby se naši diplomaté vrátili v pořádku domů. Co se týče pomoci spolupracovníkům české armády, chceme se o ně postarat, pracujeme na tom a máme na to plán," uvedl premiér. Situace se podle něj rychle zhoršuje. Opět zkritizoval stažení spojeneckých vojáků z Afghánistánu. "Postaráme se rovněž o místní síly na naší ambasádě, tak jak to dělají všechny evropské státy. Tito lidé sloužili České republice a my za ně máme plnou zodpovědnost," uvedl ministr. "Ženám a malým dětem našich spolupracovníků hrozí smrt a mučení. Prostě tohle nemůžeme připustit," dodal ministr Kulhánek.

Předsednictvo jednalo i o pomoci spolupracovníkům české armády. "Práce tlumočníků si vážím. O tlumočníky a jejich rodiny se postaráme. A ty, kteří projevili zájem o přemístění do ČR, přemístíme, uvedl Metnar. Úřad vlády nechce do ukončení operace bližší detaily komentovat.