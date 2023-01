ČSSD chce zaujmout místo mezi pravicí a populisty

Předseda ČSSD Michal Šmarda chce voličům stranu prezentovat jako odpovědné řešení mezi pravicovou vládou a populistickou, nacionalistickou opozicí. Šmarda to řekl delegátům 44. sjezdu sociálních demokratů v Brně. Strana podle předsedy udělala řadu chyb, a to i při správě vlastního majetku. Nyní musí ukázat, že je schopná o chybách otevřeně mluvit, napravit je, pracovat na své značce a vrátit se do Poslanecké sněmovny, zaznělo ve Šmardově projevu.

ČSSD předloni se ziskem 4,65 procenta hlasů nepřekročila poprvé za dobu samostatné ČR zákonnou pětiprocentní hranici pro vstup do dolní komory Parlamentu. Předsedou strany se poté stal Šmarda, který slíbil připravit nové stanovy a finančně stranu ozdravit.