Čtvrtina Čechů plánuje konzumovat více rostlinných produktů a méně masa

Desetina Čechů preferuje stravu s omezením či vyloučením masa a čtvrtina plánuje konzumovat více rostlinných produktů a méně masa a živočišných produktů. Pro téměř tři čtvrtiny lidí jsou však vegetariánské a veganské alternativy dražší než klasické produkty a nepovažují je za zdravější než masové výrobky. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos a Asociace společenské odpovědnosti. Průzkum vznikl u příležitosti celosvětového Dne Země a během letošního března se ho zúčastnilo 1000 respondentů. Zabýval se postoji lidí k dopadům změn klimatu, jejich ochotou změnit kvůli tomu své stravovací návyky a jejich postoji ke stravování. "České veřejnosti záleží na naší planetě a 52 procent lidí říká, že je znepokojují dopady změn klimatu v naší zemi," uvedla Martina Popenková ze společnosti Ipsos. Podle tří čtvrtin dotázaných by za dopady změn klimatu měly nést odpovědnost firmy a vláda. Zhruba 61 procent lidí podle průzkumu vnímá, že by se měli zapojit i jednotlivci.