Čtyři Češi zadržení kvůli focení u zbrojovky byli propuštěni, uvádí média

Albánské úřady propustily čtyři Čechy, které v neděli zadržela policie při fotografování u zbrojovky ve městě Poliçan. O propuštění čtveřice informoval dnes web Albanian Daily, podle jehož informací bude ale vyšetřování nedělního incidentu pokračovat.

Podle dřívějšího oznámení albánské policie Češi fotografovali v tunelu, který je přístupem do samotné zbrojní továrny ve středoalbánském Poliçanu. Češi se hájili tím, že jsou jen turisté. Policie je posléze převezla k výslechu do města Berat. Při prohlídce u nich nebylo nalezeno nic nezákonného, uvedl server euronews.al. Zatčení Čechů se odehrálo den po sobotním incidentu, kdy byli zadrženi dva ruští a jeden ukrajinský státní příslušník, kteří se pokoušeli proniknout do zbrojovky ve městě Gramsh.

České ministerstvo zahraničních věcí v neděli sdělilo, že o případu čtyř zadržených českých občanů ví. Podle něj jde o dva muže a dvě ženy. Zbrojovka v Poliçanu zahájila výrobu v 60. letech a bývala jedním z největších závodů tohoto typu v tehdejší komunistické Albánii. Podle některých médií je nyní dlouhodobě uzavřená a zbraně se v ní nevyrábí. Jiné informace hovoří o tom, že v závodě se již pouze rozebírají vyřazené zbraně a munice.