CzechTourism uzavřel smlouvu s vydavatelem průvodce po restauracích Michelin

Státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism letos uzavřela tříletou smlouvu s francouzskou společností Michelin, která vydává průvodce po restauracích Michelin Guide. Hodnota smlouvy, jejímž účelem je propagace Česka jako gastronomické destinace, činí 1,3 milionu eur (podle aktuálního kurzu přibližně 32,6 milionu korun). Na tiskové konferenci k situaci v cestovnímu ruchu to řekl ředitel agentury CzechTourism František Reismüller. Vláda v létě 2023 rozhodla o zaplacení poplatku společnosti Michelin, což kritizovala opozice. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod které agentura CzechTourism spadá, tehdy sdělilo, že na financování by se vedle státu měly podílet i kraje a soukromý sektor. Poplatek za zařazení ČR do průvodce 1,3 milionu eur uhradila agentura CzechTourism ze svého rozpočtu, uvedl Reismüller. Smlouva platí od letošního roku. "V tom třetím roce zhodnotíme, jestli se nám vyplatí ještě dokoupit čtvrtý rok," řekl Reismüller.

Kuchaři vládě předloni zaslali dopis, ve kterém odmítli spoluúčast sektoru na financování. Akci podpořily špičky českého gastrobyznysu včetně Zdeňka Pohlreicha, Jana Punčocháře nebo Jana Knedly. Společnost Michelin v tiskové zprávě uvedla, že experti Michelin aktuálně restaurace v Česku testují. Průvodce po Česku firma zveřejní letos.