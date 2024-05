Deficit státního rozpočtu se na konci dubna zvýšil na 153 miliard korun

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna se prohloubil na 153,1 miliardy korun z březnových 105 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Je to třetí nejhlubší dubnový rozpočtový deficit, loni dosáhl rekordní hodnoty 200 miliard korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se na meziročním zlepšení salda projevuje počátek ekonomického oživení. Rozpočtové příjmy za první čtyři měsíce roku dosáhly 591,9 miliardy korun, meziročně se zvýšily o 10,9 procenta. Výdaje do konce dubna činily 745 miliard korun, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostly o 1,5 procenta. Letos by měl stát hospodařit s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,19 bilionu korun. Naplánovaný schodek je 252 miliard korun. Loni skončil rozpočet s deficitem 288,5 miliardy korun. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie covidu-19, ale zároveň čtvrtý nejhlubší schodek v historii Česka.