Dnes začínají zápisy do prvních tříd základních škol, potrvají do konce dubna

Dnes začínají zápisy do prvních tříd základních škol pro příští školní rok, potrvají do konce dubna. O konkrétním termínu rozhodují ředitelé škol. Letos by podle odhadů ministerstva školství mohlo k zápisům přijít asi 150.000 dětí. Do prvních tříd mají letos v září nastoupit děti, které se narodily od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Kromě nich se zápisy týkají i sedmiletých a starších dětí, které dostaly dříve odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech pak rodiče mohou zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech.

Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, kteří chtějí požádat o odsunutí povinné školní docházky o rok, musí k žádosti přiložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa. O odklad povinné školní docházky žádala při zápisu v posledních pěti letech průměrně asi pětina šestiletých dětí ročně.

Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že je v Česku zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Letos by mohlo mít odklad povinné školní docházky podle odhadů resortu asi 31.000 šestiletých dětí. Odklad by měl být jen výjimečným opatřením, které by se podle některých expertů mohlo týkat dvou procent dětí.