Do Prahy by mělo na konec roku zamířit 90.000 turistů, plno je i na horách

V závěru roku by do Česka měly podle odhadů přicestovat desítky až stovky tisíc turistů. Nejvíce z nich zamíří do Prahy, kam by mělo na silvestra přijet kolem 90.000 turistů, více než loni. Téměř vyprodané jsou pak na poslední dny roku ubytovací kapacity na tuzemských horách. Vyplývá to z odhadů cestováních agentur a asociací pro ČTK.

Podle odhadu městské firmy Prague City Tourism (PCT) během adventu dorazilo do hlavního města na 650.000 turistů. "Na silvestra odhadujeme, že přijede 90.000 návštěvníků, zejména z Německa, dalších sousedních zemí, Itálie, Španělska, Velké Británie, ale také z USA," uvedla mluvčí PCT Klára Janderová. Praha je podle ní oblíbenou silvestrovskou destinací rovněž pro turisty z Asie. Během adventu v roce před pandemií covidu-19 navštívilo Prahu na 700.000 turistů a v roce 2022, tedy po pandemii koronaviru, to bylo 609.000 turistů.

Tomu odpovídá i obsazenost hotelů a dalších ubytovacích zařízení v metropoli. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR Václava Stárka by podle současných údajů mělo být obsazeno kolem 85 procent kapacit. "Řada hotelů je zcela vyprodána," podotkl Stárek. Podle něj spíš než na přesné lokalitě v Praze záleží na třídě hotelu, přičemž stoupá zájem o vyšší třídy. Hodně zaplněné budou podle Stárka i další ubytování po celém Česku. "Například na horách už je téměř plno," uvedl.