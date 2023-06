Domácí favorit Ondra postoupil do semifinále SP v boulderingu v Praze

Domácí favorit Adam Ondra postoupil do semifinále Světového poháru v boulderingu v Praze. Vylezl tři z pěti kvalifikačních boulderů, poslední dva na první pokus. Právě díky poměrně nízkému počtu pokusů uhájil postupovou příčku ve skupině A, kde obsadil sedmé místo. Další čeští reprezentanti v kvalifikaci nezapsali ani jeden top a k postupu měli daleko. Do semifinále se nedostali například ani úřadující mistr Evropy Nicolai Uznik z Rakouska nebo olympijský šampion v kombinaci Španěl Alberto Ginés.

V kvalifikaci bylo 95 lezců rozdělených do dvou skupin, které zdolávaly různé bouldery. Z každé postupovalo deset. Kvalifikaci na Letné sledovala více než tisícovka diváků. Ondra připustil, že se kvůli tomu cítil trochu svázaný.

"Věděl jsem, že kvalifikační kolo je pro všechny kluky vždycky nejvíc stresující. Nevíte, jak ty bouldery budou postavené, a to síto z těch téměř sto lidí na dvacet je kruté. Trošku mě kvůli českým fanouškům stresovalo nepostoupit do semifinále. To by bolelo. Je to samozřejmě jiná situace, než kdyby to byl jiný závod Světového poháru. Tam by nepostoupit do semifinále bolelo o poznání méně než nepostoupit tady," svěřil se.