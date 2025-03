Dvořák jednal v Bruselu o záchraně rádia RFE/RL, podpora podle něj roste

Česká republika se v Bruselu snažila získat podporu pro pokračování stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), jejíž financování chce vláda USA ukončit. Českou iniciativu už podpořilo devět zemí, uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Dodal, že jednal rovněž s eurokomisařem pro rozpočet Piotrem Serafinem a eurokomisařkou pro rozšíření Martou Kosovou. Českou iniciativu ministr prezentoval na dnešním setkání ministrů pro evropské záležitosti. "Iniciativa upozorňuje na složitou situaci poté, co Spojené státy přestaly financovat Rádio Svobodná Evropa/Rádo Svoboda. Domníváme se, že jde o nesmírně důležitý a fungující zdroj nezávislých informací do zemí, která v tuto chvíli demokracii a svobodná média nemají," uvedl Dvořák před jednáním. "Myslíme si, že by byla velká škoda, kdybychom nechali tuto instituci zahynout," dodal.

Kromě jednání s jednotlivými státy Češi komunikují také se zástupci Evropské komise. "Komisař Serafin naznačil velkou vstřícnost, pro mě velmi příjemnou. Zdroje, které by mohly být použity, ale zatím neuvedl, to bude předmětem jednání," řekl ministr Dvořák českým novinářům. "Myslím, že to nebude jenom v jeho gesci. Já trošku sázím také na Jozefa Síkelu, protože i z jeho gesce by se tato věc mohla částečně financovat," dodal s odkazem na českého eurokomisaře pro mezinárodní partnerství. Nejlepším řešením by nicméně podle ministra bylo, aby nakonec Spojené státy usoudily, že financování nezruší.