EU se dohodla na podpoře výroby munice, investuje do ní 500 milionů eur

Státy Evropské unie a europoslanci se dohodli na podpoře výroby munice v evropských zbrojovkách. V rámci plánu na urychlení dodávek Ukrajině do ní unie investuje 500 milionů eur (11,9 miliardy korun). Informovala o tom dnes Rada EU zastupující členské země. Dohodu musí formálně potvrdit plénum EP a unijní ministři, což se očekává příští týden.

Investice by měly primárně sloužit k naplnění slibu, kterým se evropský blok zavázal dodat Kyjevu do příštího jara milion kusů dělostřelecké munice. Vedle ní by peníze měly podpořit také výrobu raketových střel, jejichž zásoby ve skladech unijních armád se od začátku ruské invaze na Ukrajinu rovněž ztenčily.