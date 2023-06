Evropský parlament v rezoluci podpořil členství Ukrajiny v EU, po válce i v NATO

Europoslanci vyzvali členské státy NATO, aby dodržely svůj závazek ohledně členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci a po skončení války v této zemi s ní zahájily vstupní proces. V dnes přijaté rezoluci Evropského parlamentu (EP) rovněž apelovali na země EU a na Evropskou komisi (EK), aby pokračovaly v podpoře Ukrajiny tak, aby s ní unie mohla už tento rok zahájit jednání o vstupu do unie. Silná, stabilní a nezávislá Ukrajina je podle europoslanců důležitá pro stabilitu euroatlantického prostoru a klíčová pro evropský a celosvětový mír.

Členské státy NATO by na nadcházejícím summitu ve Vilniusu měly zaujmout jasný postoj ohledně možnosti poválečného vstupu Ukrajiny do aliance. V dnes zveřejněném rozhovoru se stanicí Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) to řekl český prezident Petr Pavel. Členství Ukrajiny v Evropské unii a NATO vidí jako jedinou záruku stability regionu. Vyslovil se také pro přísnější dohled tajných služeb nad Rusy žijícími na Západě.

Pavel dále uvedl, že členství Ukrajiny v NATO by mělo přínos pro alianci samotnou. Kdyby dnes byla Ukrajina členem aliance, byla by podle něj "bezpochyby nejzkušenější armádou v NATO". Po technické a procedurální stránce bude ukrajinská armáda velmi brzy připravena na členství, míní. Ruská invaze na Ukrajinu bude klíčovým tématem červencového summitu aliance v litevském hlavním městě.