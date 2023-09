Festival Den architektury nabídne více než 400 akcí v Česku i na Slovensku

Architektonické skvosty, nejmodernější i zapomenuté stavby, výpravy po věžích, klášterech a kostelech nebo mostech i stadionech nabídne 13. ročník festivalu Den architektury, který začne dnes po celé zemi i na Slovensku. Letos má motto Objev konstrukce! a zájemci si mohou až do 5. října vybírat ze 450 akcí, které jsou zdarma. Návštěvníci mohou vybírat z exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek či cyklovyjížděk, které povedou architekti a historikové. Nechybí ani program pro děti. Festival se letos v hlavním programu zaměří na mimořádná konstrukční řešení z nejrůznějších pohledů, a to jak v historické architektuře, tak u staveb z 20. a 21. století. Program zájemce provede nejrůznějšími architektonickými styly, od baroka přes funkcionalismus a brutalismus, až po současnost. V Praze mohou zájemci zavítat například na prohlídky Fakulty architektury ČVUT, Klementina, areálu Pragovky nebo na Zámek Veleslavín. V Brně bude otevřený například vodojem na žlutém kopci, lidé tam budou moci navštívit třeba i budovu legendárního Prioru nedlouho před jeho stržením. V Ostravě festival nabídne mimo jiné prohlídku oblasti Dolní Vítkovice a ve Zlíně otevře veřejnosti budovu Centroprojektu.

Na programu budou také procházky nebo cyklistické výlety pod vedením odborníků.